[속보]‘검은 월요일’ 코스피 8% 급락 마감…코스닥도 9%↓

코스피 지수가 8일 8% 넘게 급락하며 7500선을 내줬다. 코스닥 지수도 9% 떨어지며 1000선에서 후퇴했다.

코스피는 이날 전장 대비 676.18포인트(8.29%) 내린 7484.41에 장을 마쳤다.

코스닥은 전장 대비 91.05포인트(9.08%) 내려간 911.39에 거래를 끝냈다.