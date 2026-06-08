10년 전 같았던 한·일 쓰레기 배출량…한국은 늘고 일본은 줄었다

한국인의 1인당 쓰레기 배출량은 늘고 있는 반면 일본인의 쓰레기 배출량은 꾸준히 감소하고 있는 것으로 나타났다.

국립환경과학원은 일본 국립환경연구소와 공동연구를 통해 양국의 폐기물 발생 및 재활용 현황을 다룬 ‘한·일 폐기물 통계자료집’을 8일 발간했다고 밝혔다. 자료집은 생활폐기물 등의 발생·처리 현황, 재활용·자원화 방식 등을 비교 및 분석했다.

자료집에 따르면 한국의 1인당 하루 생활폐기물 배출량은 2014년 0.95㎏에서 2022년 1.21㎏으로 증가했다. 2023년에는 1.17㎏으로 전년도보다 소폭 감소했지만 10년 전에 비하면 23%가량 늘었다. 반면 일본의 1인당 하루 생활폐기물 배출량은 2014년 0.95㎏에서 2023년 0.85㎏으로 줄었다.

2023년 총 생활폐기물 발생량은 일본이 3900만t으로 한국(2200만t)의 약 1.8배였다. 일본 인구는 한국의 약 2.4배 많다.

생활폐기물 가운데 가연성 폐기물을 성상별로 분석한 결과 한국(746만6000t)에서는 플라스틱이 238만5000t으로 가장 많은 비중을 차지했다. 다음으로는 기타(230만4000t), 종이(160만t), 음식물(56만9000t) 순이었다. 일본(3585만8000t)에서는 종이(1447만4000t)가 가장 많았다. 음식물(1054만2000t), 초목(487만8000t), 플라스틱(459만4000t)이 그 뒤를 이었다.

산업폐기물 등을 포함한 전체 플라스틱 폐기물 발생량은 한국이 1563만7000t으로 일본(769만t)보다 2배 이상 많은 것으로 집계됐다. 한국의 플라스틱 폐기물 중 절반 가까운 양은 산업폐기물에서 발생했다. 플라스틱 산업폐기물은 2020년 601만2000t에서 2023년 891만4000t으로 48.3% 증가한 것으로 나타났다.

재활용률 지표에서는 한국이 일본을 크게 앞섰다. 자료집에 따르면 한국은 생활폐기물 가운데 70.8%를 재활용한다. 일본의 재활용률은 19.5%로 집계됐다. 일본의 경우 직접 재활용 비율은 8.3%였으며, 나머지는 소각·중간처리 과정에서 회수된 자원을 포함한 수치다.

이번 자료집은 국립환경과학원 환경정보도서관 홈페이지(ecolibrary.me.go.kr/nier)에서 확인할 수 있다.