공정위, 온라인 유통업체 ‘신종 갑질’ 정조준···가맹점·하도급업체 실태조사도

공정거래위원회가 온라인 유통업체의 ‘신종 갑질’ 실태를 정조준하고, 하도급·가맹 분야를 아우르는 전방위적 실태조사에 착수했다.

공정위는 8일 온라인 쇼핑몰, 백화점, 대형마트 등 43개 대형 유통업체와 거래하는 납품·입점업체 7600여 곳을 대상으로 불공정 관행 서면 조사를 실시한다고 밝혔다. 아울러 의류·통신 등 22개 업종의 원청 기업 521곳과 거래하는 대리점 5만 곳도 조사 대상에 포함된다.

매년 실시되는 유통·대리점 실태조사지만, 올해에는 거대 온라인 유통업체의 교묘해진 신종 불공정거래 행위 사례를 사상 처음으로 집중 취합한다. 플랫폼 업체가 자사 웹사이트나 애플리케이션의 메인 화면 배너 광고비를 입점업체에 일방적으로 떠넘기는 등의 새로운 갑질 사례가 빈발하고 있다는 판단에서다.

공정위는 이번 조사 결과를 바탕으로 디지털 전환 가속화 등으로 변화된 시장 환경을 반영, 지난 2011년 제정된 이후 온라인 플랫폼 규제에 한계를 보여온 ‘대규모유통업법’의 사각지대를 메울 새 규정을 마련할 방침이다.

올해 조사에는 대형 유통업체와 입점업체 간의 실질적인 ‘협상력 격차’를 파악하는 항목이 신설됐다. 또한 최근 주택 시장의 재건축·재개발 활성화로 거래량이 급증한 ‘건축 자재’ 업종이 대리점 조사 대상에 새롭게 이름을 올렸다.

공정위는 앞으로 약 3개월간 조사를 진행한 뒤 오는 11월 최종 결과를 발표할 예정이다.

공정위는 유통 분야 외에도 가맹·하도급 거래 전반의 불공정 거래 관행을 뿌리 뽑기 위한 별도 조사를 동시에 진행한다.

우선 도·소매 및 서비스 업종의 주요 가맹본부 100곳을 대상으로 본사가 가맹점에 특정 품목을 강매하는 행위를 집중 점검한다. 특히 개정 가맹사업법에 따라 계약서상에 필수품목의 종류와 공급가격 산정방식, 지정 사유, 거래 상대방 등을 투명하게 명시했는지를 중점적으로 들여다볼 계획이다.

제조·용역·건설업 분야에서는 원사업자 1만 곳과 수급 사업자 9만 등 총 10만 곳을 대상으로 하도급 거래 온라인 실태조사를 벌인다. 계약서 교부 및 표준계약서 사용 현황, 하도급 대금 지급 기일 준수 여부와 함께 ‘하도급 대금 연동제’(원자재가격에 비례해 원사업자가 하도급사업자에 대금을 주는 제도)의 현장 안착 여부, 기술자료 탈취 행위 등을 전반적으로 파악한다. 특히 올해는 ‘해외 건설공사 분쟁 경험 여부’를 처음으로 조사 항목에 포함해 실태를 파악하기로 했다.