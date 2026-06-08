이란·이스라엘, 두 달 만에 다시 본토 공습…풍전등화 된 휴전

4월 휴전 합의 후 첫 본토 공습 후티 반군, 홍해 봉쇄 언급

미국과 이란 간 전쟁이 100일을 넘어선 8일(현지시간) 휴전을 무색하게 해온 이스라엘과 이란, 친이란 무장정파 헤즈볼라간의 공방이 결국 휴전 합의 이후 최악의 무력 충돌로 이어졌다. 이스라엘의 공습 직전까지 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 설득해 충돌을 막으려 했던 도널드 트럼프 미국 대통령의 노력도 무위로 돌아갔다. 이란은 대리세력을 동원한 추가 해협 봉쇄를 언급했고 국제유가는 급등했다.

이스라엘군(IDF)은 이날 엑스에서 “이스라엘 공군이 이란 서부와 중부에서 이란 테러 정권 소속 군사 목표물을 타격했다”고 밝혔다. 이란 국영 방송은 수도 테헤란과 북서부 타브리즈, 중부 이스파한 등 여러 도시에서 수차례 폭발음이 들렸다고 보도했다. 이스라엘군은 이란 남서부 마흐샤르의 석유화학 시설도 공격했다. 마흐샤르 석유화학단지는 지난 4월 미국·이스라엘의 합동 공습이 벌어진 곳이다. 알자지라는 이스라엘군이 며칠간 공격 작전이 지속할 수 있다고 판단했으며, “대규모 예비군 동원을 준비 중”이라고 보도했다.

이에 앞서 이란도 이스라엘 본토를 겨눈 탄도미사일을 발사했다. 이스라엘군은 7일 저녁 15분 간격으로 두 차례에 걸쳐 이란에서 발사된 미사일 11발을 탐지, 요격했다고 밝혔다. 이후 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이스라엘 공군 기지에 보복 대응을 했다며 “모든 전선에서 광범위한 작전 수행 준비가 돼 있다”고 했다. 예멘의 친이란 반군 후티도 이스라엘 공격에 가담했다. 예멘에서 발사된 미사일이 탐지되면서 이스라엘 전역에 공습 사이렌이 울렸고, 이스라엘군은 이를 요격했다.

이란과 이스라엘이 각자의 본토를 겨눠 공습을 벌인 것은 지난 4월8일 미국과 이란의 협의로 휴전이 성사된 후 처음이다. 이날 공습이 본격화하기 직전까지도 양측은 갈등의 원인을 상대 탓으로 돌리며 일촉즉발의 공방을 이어왔다. 전날 이스라엘군이 레바논 수도 베이루트를 공습하자 에브라힘 레자이 이란 의회 국가안보·외교정책위원회 대변인은 “시온주의자 정권(이스라엘)의 공격에 단호하고 고통스러운 대응을 할 것”이라며 “오늘 밤 점령지(이스라엘)의 하늘을 지켜보라”고 경고했다. 이란의 공격 이후 에피 데프린 이스라엘군 대변인은 “이란 테러 정권은 중대한 실수를 저질렀다”며 “명령이 내려지는 즉시 이란을 타격할 것”이라고 했다.

전쟁 위기감이 고조되면서 양국 시민의 일상은 더욱 위태로워졌다. 이스라엘 전역에 사이렌이 울리며 시민들은 방공호로 대피했고, 전국 학교에 휴교령이 떨어졌다. 예루살렘 상공에서 폭발음이 이어졌다. 병원들은 수술 시설을 지하대피소로 옮겼고, 방공호가 없는 병원 등은 운영을 중단했다. 주예루살렘 미국 대사관도 적색경보를 발령하고 직원들에게 자택에 머물며 위기 시 대피할 준비를 하라고 당부했다. 이란은 테헤란 국제공항의 항공편 운항을 중단했다. 이스라엘 공습을 받은 마흐샤르 석유단지의 노동자 수만명은 급히 대피했다.

미·이란 종전 협상의 키를 잡아 온 트럼프 대통령의 중재 능력은 다시 한 번 검증대에 올랐다. 직전까지도 협상 타결을 낙관하며 구체적인 날짜까지 언급했지만, 이스라엘·이란의 충돌이 거세지며 실현 가능성이 더욱 불투명해졌다. ‘욕설 통화’로 막아 세운 이스라엘의 레바논 베이루트 공습은 결국 현실이 됐다. 미국·이스라엘 각 언론 인터뷰로 여러 차례 ‘중단’ 신호를 보냈고, 네타냐후 총리와의 직접 통화에서도 ‘공습 연기’를 촉구했지만 결국 받아들여지지 않았다. “내가 모든 결정을 내린다”는 발언과 달리, 협상 상대방인 이란과 헤즈볼라는 물론, 우군으로 함께 전쟁을 시작한 이스라엘까지 트럼프 대통령의 통제에서 벗어나는 양상이다.

이란은 홍해 입구 바브엘만데브 해협 봉쇄 가능성까지 거론했다. 후티 반군도 곧장 이스라엘 선박의 홍해 항해를 금지할 것이며, 이스라엘과 연관된 선박은 공격 대상이 될 것이라 밝혔다. 국제유가는 급등했다. 국제유가 기준물인 브렌트유는 배럴당 96.59달러로 3.50달러 상승했고, 미국 서부텍사스산 원유(WTI)는 3.48달러 오른 94.02달러에 거래됐다.