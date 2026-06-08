여야, ‘투표용지 부족’ 국정조사 요구서 제출…선거 소청, 특검 발의 이어져

여야 지도부가 8일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 의혹 규명을 위한 국정조사요구서를 제출했다. 국민의힘 일각은 선거 소청을 제기하는 등 재선거를 요구했지만 여당은 재선거 요구에 대해 선을 그었다. 일부 여야 의원들이 관련된 특검법을 발의했다.

더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표, 김한규 원내정책수석부대표, 이주희 원내대변인은 이날 오후 국회 의안과에 ‘제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태의 진상규명 및 선거 관리 개혁을 위한 국정조사 요구서’를 제출했다. 민주당은 조사 범위에 ‘투표용지 인쇄 수량 산정 기준의 위법·부실 여부’ ‘투표용지 부족 사태 발생 및 조치 과정의 적정성 규명’ 등을 포함했다.

천 원내수석은 “국정조사특위에서 이번 사안 진상규명을 1차 과제로 삼을 것”이라며 “선거제도 개혁을 위한 태스크포스(TF)를 구성해 제도 개선 방안도 논의할 것”이라고 말했다.

국민의힘 지도부도 이날 당론으로 국정조사요구서를 제출했다. 양당이 요구서를 제출한 만큼 여야 원내지도부는 협의를 통해 국정조사 특위 구성과 절차를 정하고 조사 계획안을 마련한다는 방침이다. 여당은 신속한 국정조사 기조를 세우며 투표용지 부족 사태가 정쟁으로 흐르는 것을 막겠다는 계획이지만 야당을 중심으로 선거 소청 제기가 이어졌다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 오전 최고위원회의에서 “민주당의 국정조사 진정성을 믿기 어렵다”며 “국정조사보다 특검이 우선이고, 특검보다 재선거가 먼저”라고 말했다. 이호선 국민의힘 당무감사위원장은 서울시장 선거 무효소송 전 단계인 선거 소청을 제기하겠다고 밝혔다. 공직선거법상 후보자나 정당은 선관위에 이의를 제기하는 소청을 내야 하고, 선관위가 소청을 각하·기각하면 10일 이내 선관위에 선거무효 소송을 제기할 수 있다.

민주당 일각에서도 재선거를 요구하는 목소리가 나왔다. 박선원 민주당 의원은 전날에 이어 이날 페이스북에 “투표용지 부족해서 참정권 행사를 못 하면 권리가 박탈된 시민들이 결코 가만히 있을 수 없다는 건 기본 중 기본”이라며 재선거를 요구했다. 같은 당 최민희 의원은 페이스북에 “투표용지가 문제 된 지역만 재선거하자”고 말했다.

김형남 전 정원오 민주당 서울시장 후보 캠프 대변인은 민주당이 재선거를 청구하는 선거 소청을 제기해야 한다고 주장했다. 김 전 대변인은 이날 페이스북에 “제도가 정한 절차를 밟지 않고 선거에 대한 의문과 불신을 남겨둔 채 이번 사태가 마무리돼선 안 된다”고 말했다.

민주당 지도부는 재선거 요구에 대해 다시 한번 선을 그었다. 김한규 원내정책수석은 기자들과 만나 “(재선거의) 구체적 요건이 충족되는지 법과 원칙에 따라 판단돼야 할 부분”이라며 “사후적 해결도 법과 원칙에 따라 투명하고 공정하게 해야지, 정치권에서 임의로 결정할 사안이 아니다”라고 말했다.

여야는 국정조사와 특검을 동시에 진행할지도 논의할 것으로 보인다. 백혜련 민주당 의원과 김은혜 국민의힘 의원은 이날 각각 투표용지 부족 사태 진상규명을 위한 특검법을 발의했다. 조승래 민주당 사무총장은 국정조사와 특검 병행 여부에 대해 “국정조사 기간을 충분히 가지면서 특검을 동시에 할지 논의하면 된다”며 “아직 모든 걸 열어놓고 해보자는 생각”이라고 말했다.