고흥 굴 양식장 또 외국인 노동자 착취 의혹···시민단체, 사업주·브로커 고소

전남 고흥군의 한 굴 양식장에서 일한 외국인 계절노동자들이 장시간 노동과 임금 미지급 등 피해를 봤다는 주장이 또 제기됐다.

공익변호사와함께하는동행, 광주전남이주노동자인권네트워크, 전남이주노동자인권네트워크는 8일 전남경찰청 앞에서 기자회견을 열고 고흥지역 굴 양식장 고용주 1명과 브로커 2명에 대한 고소장을 제출했다. 근로기준법 위반, 최저임금법 위반, 강요, 협박, 직업안정법 위반 등의 혐의다. 브로커 2명은 지난 3월 고흥 굴 양식장 계절노동자 인권침해 의혹과 관련한 고소·고발 사건에도 연루된 인물로 전해졌다.

단체에 따르면 필리핀 국적 노동자 3명은 E-8 계절노동자 제도를 통해 입국해 고흥군의 한 사업장에 배치됐다. 이들은 근로계약서와 달리 깐 굴 무게를 기준으로 임금을 받았다고 주장하고 있다.

노동자들에게는 하루 깐 굴 30㎏의 작업량이 할당됐다고 한다. 작업은 오전 4시쯤부터 오후 5시쯤까지 이어졌고, 휴식시간은 아침식사 15분, 오전 휴식 5분, 점심식사 15분, 오후 휴식 5분 정도였다는 게 단체 측 설명이다. 정기휴일은 없었고, 초과근로수당과 휴일근로수당도 제대로 지급되지 않았다고 했다.

여권과 외국인등록증 보관, 숙소 문제도 제기됐다. 단체 측은 고용주가 노동자들의 신분증을 보관했고, 방 4개짜리 숙소에 노동자 36명가량이 함께 지냈다고 밝혔다.

계약한 사업장이 아닌 곳에서 일했다는 주장도 나왔다. 노동자들은 벽돌 나르기와 퇴비 만들기 등 굴 양식과 다른 업무에 투입됐고, 문제를 제기하는 과정에서 협박성 발언을 들었다고 단체 측은 설명했다.

해고 과정에도 문제가 있었다는 주장이 나왔다. 단체 측은 고용주가 지난 2월9일 노동자들을 해고했고, 일부에게 ‘자의 퇴사에 따른 책임면제 확인서’ 서명을 받았다고 주장했다. 노동자들은 귀국 과정에서 항공료와 차량 대여료 등이 공제됐다고 했다.

단체들은 “이번 사건은 개별 사업장의 임금 체불 문제를 넘어 계절노동자 제도의 관리 부실을 보여준다”며 “법무부와 지방자치단체는 피해 노동자들이 권리구제 절차에 참여할 수 있도록 대책을 마련해야 한다”고 밝혔다.