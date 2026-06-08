‘AI 팩토리부터 피지컬 AI까지’…광폭 방한 행보로 AI 생태계 주도권 강화한 젠슨 황

한국 기업들이 글로벌 인공지능(AI) 시장을 주도하는 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 방한을 계기로 ‘AI 팩토리’와 ‘피지컬 AI’ 등 차세대 AI 영역에서 엔비디아의 핵심 파트너로 올라섰다. 황 CEO도 엔비디아가 주력하는 신사업 분야에서 한국 기업들의 전방위 협력을 이끌어내며 AI 생태계 주도권 확보를 위한 토대를 마련했다는 평가가 나온다.

황 CEO는 방한 마지막 날인 8일 오전부터 SK, LG, 네이버 사옥을 연쇄 방문하고 AI 팩토리 구축과 피지컬 AI 생태계에서 협력을 강화하기로 했다. 앞서 지난 5일 서울 홍대입구에서 가진 3개 기업 총수들과의 ‘삼소(삼겹살·소주) 회동’에 이어 사업 협력을 구체화한 것이다. 삼성과는 전영현 삼성전자 반도체(DS) 부문장(부회장) 등과 별도로 회동했다.

최태원 SK그룹 회장과 황 CEO는 이날 서울 종로구 SK사옥에서 언론브리핑을 열고 내년 초 한국에서 첫 AI 팩토리를 가동하기 위해 협력하기로 했다. SK텔레콤은 엔비디아의 AI 인프라 플랫폼 ‘DSX’에 기반해 AI 전용 데이터센터인 AI 팩토리 구축에 나설 예정이다. SK하이닉스도 AI 팩토리에 들어가는 차세대 메모리를 공동 개발하는 등 반도체 설계 및 제조를 가속화하는 장기 기술 파트너십을 강화하기로 했다. 베라 루빈 AI 슈퍼컴퓨터, 베라 중앙처리장치(CPU), RTX 스파크 PC, 젯슨 토르 로보틱 컴퓨팅 플랫폼용 메모리도 공동 개발하기로 했다.

최 회장은 “그동안의 많은 협력은 주로 메모리 협력이었으나 지금부터는 SK그룹 차원으로 협력을 더 높일 것”이라고 말했다. 황 CEO도 “SK와의 대규모 파트너십은 다년 계약, 다중 플랫폼, 다중 기술을 아우르는 당사 최초의 협력 모델”이라고 말했다. 황 CEO는 “SK하이닉스는 엔비디아의 가장 큰 메모리 파트너였고 앞으로도 가장 큰 메모리 파트너로 계속 남을 것”이라고도 말했다.

네이버도 엔비디아와 기가와트(GW)급 초대형 AI 팩토리를 함께 짓기로 했다. 이는 네이버의 대표 데이터센터인 ‘각 세종’ 최종 전력량의 4배 수준이다. 네이버는 향후에는 아시아 주요 국가들을 대상으로 비즈니스를 확대할 방침이다. 엔비디아의 GPU(그래픽처리장치) 구매 고객사였던 네이버가 AI 인프라 사업 파트너가 된 셈이다.

황 CEO는 이날 오후 경기 성남 네이버 1784 사옥에서 이해진 네이버 이사회 의장과 만나 “한국에 거대한 인공지능(AI) 클라우드를 구축하겠다”면서 “더 많은 GPU를 가지면 더 많은 일을 할 수 있고, 더 행복해질 수 있다”고 말했다.

LG는 엔비디아와 차세대 피지컬 AI 생태계 구축을 위해 피지컬 인공지능(AI)과 AI 인프라, 모빌리티 분야 협력을 확대하기로 했다. 황 CEO는 이날 서울 여의도 LG트윈타워에서 구광모 LG그룹 회장을 비롯한 LG관계사 경영진과 회동한 뒤 “가장 중요한 협력 분야는 로보틱스”라며 “우리는 모터 기술과 기계 시스템 분야에서 협력하고 있으며, 휴머노이드 로봇과 미래 로보틱스 기술을 함께 발전시키고 있다”고 말했다. 황 CEO는 구 회장을 캘리포니아로 초청해 협의를 이어가기로 했다.

LG는 그룹이 가전·로봇·모빌리티·부품·인프라 등에서 가진 역량과 엔비디아의 AI 플랫폼 역량을 결합해 AI 모델 개발, 로봇 학습·운영, 디지털 트윈 구축 등을 유기적으로 연결한다는 구상이다. 구체적으로 피지컬 AI 분야에서 LG는 엔비디아의 ‘아이작 그루트(Isaac GR00T)’에 기반해 휴머노이드·물류 로봇 공동 개발에 나설 계획이다. 또한 LG전자는 AI 인프라 열관리를 위한 냉각 설루션에서 협력하고, LG유플러스와 LG CNS는 엔비디아의 ‘DSX’ AI 팩토리 플랫폼을 적용한 차세대 AI 팩토리를 구축할 계획이다.

황 CEO가 방한 기간 AI 팩토리와 피지컬 AI 분야에서 한국 기업들과의 협력 확대에 주력한 것은 한국이 AI 인프라 확장을 위한 최적의 환경을 갖추고 있고 제조업 역량이 우수하다는 점이 고려된 것으로 보인다. 황 CEO는 한국의 메모리 등 반도체 제조 기술과 중공업을 포함한 제조업 역량을 “세계 최고 수준”으로 꼽으면서“한국이 세계 최고 AI 생태계를 보유하고 있음에도 한국의 AI 인프라는 거의 없는 상태”라고 말했다.엔비디아의 최신 그래픽처리장치(GPU) 등을 비롯해 CPU, AI 슈퍼컴퓨터용 칩 등 수요를 지속적으로 확장하기 위해서라도 피지컬 AI 발전이 뒤따라야 한다는 판단도 깔린 것으로 보인다.