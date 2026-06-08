하이닉스 본주 8% 떨어졌는데 레버리지는 50% 폭등, 무슨 일?

LP 호가 제출 의무 없는 장 마감시간대 발생 한투 “호가 체계 점검, 추가 문제 없도록 할 것”

8일 SK하이닉스 주가가 8일 8% 가까이 떨어졌는데도 SK하이닉스를 기초자산으로 하는 ‘ACE SK하이닉스단일종목레버리지’ ETF(상장지수펀드)가 50% 가량 급등하는 일이 벌어졌다.

한국투자신탁운용의 ‘ACE SK하이닉스단일종목레버리지’는 이날 전장 대비 49.70% 오른 3만원에 거래를 마쳤다. 해당 종목의 주가는 이날 내내 하락세를 보이다가 장 막판 갑자기 50% 가까이 급등했다.

SK하이닉스단일종목레버리지는 SK하이닉스의 주가 수익률을 2배로 추종하는 상품이다.

이날 SK하이닉스는 7.68% 하락한 191만1000원에 거래를 마쳤다. 이에 따라 SK하이닉스단일종목레버리지도 두 배인 15∼16% 안팎의 하락율을 기록하는 게 일반적이다. 실제로 이 상품을 제외한 SK하이닉스 단일종목레버리지 6개는 모두 15∼18% 가량 하락했다.

금융투자업계에서는 유동성 공급자(LP)의 호가 제출 의무가 없는 장 마감 직전에 시장가 매수 주문이 체결되면서 가격이 왜곡된 것으로 보고 있다. ETF의 경우 LP가 매수·매도 호가를 제시해 시장가격이 순자산가치(NAV)와 크게 괴리되는 것을 방지한다. 다만 오후 3시 20∼30분 동시호가 시간에는 LP의 호가 제출 의무가 면제된다.

거래량이 크지 않은 종목에서 누군가 이례적인 가격으로 주문을 내면 종목 전체 가격이 일반적 흐름과 크게 달라질 수 있는 셈이다.

이에 해당 ETF 가격은 다음 거래일 개장 시 다시 1만6000원대로 내려갈 것으로 보인다. 이날 장 막판에 크게 오른 가격에 ETF를 매수한 투자자는 40% 넘는 손실을 볼 가능성이 있다. 이날 해당 종목을 3만원에 매수한 투자자는 개인보다는 기관이 많은 것으로 알려졌다.

한국투자신탁운용 관계자는 “LP 호가 체계를 점검하고 추가적인 문제가 발생하지 않도록 주의를 다하겠다”고 말했다.