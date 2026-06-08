이 대통령, 투표용지 부족 사태에 “주권 감수성 부족 반성”…4부 요인과 회동

이재명 대통령은 8일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 두고 “모범적인 민주국가 대한민국, 이 모든 걸 한순간에 깡그리 망가뜨렸다”며 “주권 감수성 부족이 아니었나 반성한다”고 밝혔다. 이 대통령은 이날 4부요인과 만나 대응책을 논의했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 취임 1주년 기자회견을 열고 “정치적 목적을 가지고 명백히 사실이 아닌 걸 계속 끊임없는 선동과 세뇌를 통해서 세력화의 수단으로 삼는 거하고, ‘어떻게 투표를 못 할 수가 있어? 우리 대한민국에서?’라는 문제 제기는 완전히 차원이 다르다”며 “그 문제를 지적한 청년들에 대해 참으로 귀하고 존경할 만하다는 생각이 든다”고 말했다.

이 대통령은 “이것은 표의 숫자나 결과의 문제가 아니라 그 자체가 매우 심각한 문제다, 국민주권에 대한 존중이 말만 있었지 실제로는 없었던 것 아니냐는 문제 제기로 보면 정말 심각한 문제인 것”이라며 “오히려 우리 같은 사람들이 둔감해졌다고 할까, 주권 감수성 부족 이런 게 아니었나 싶은 반성도 들더라”고 밝혔다.

이 대통령은 또 “몇 표와 결과의 문제가 아니라 원칙 문제다. 민주공화국 대한민국 주권 행사에 대한 근본 문제”라며 “그래서 근본 대책을 강구해야 한다. 너무 안일했다”고 말했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 4부 요인들과 만나 관련 대책도 논의했다. 이날 회동에는 이 대통령과김민석 국무총리, 조정식 국회의장, 조희대 대법원장, 김상환 헌법재판소장이 참석했다. 이 대통령은 모두발언에서 “입이 열 개라도 할 말이 없는 매우 심각한 문제”라며 “뚜렷한 방법이 나오진 않겠지만 일단 진상을 명확하게 하는 것이 필요하겠고, 어떤 형태로든 국민의 시각에서 그에 합당한 책임을 져야 할 것 같고, 마지막으로는 어떤 가능한 대안, 대책이 있는지도 함께 논의해야 될 것 같다”고 밝혔다.

참석자들도 진상 규명 등 대응책 마련에 입을 모았다. 조 국회의장은 “국회도 국회 차원의 진상 규명과 확실한 제도 개선에 나서겠다”며 “오늘 여야 모두 국정조사 요구서를 제출하였으므로 지체 없이 국회 차원의 국정조사를 추진해 진상 규명에 나서도록 하겠다”고 밝혔다. 조 대법원장은 “사법부 역시 헌법과 법률이 부여한 본연의 역할을 통해 선거의 공정성과 국민의 권리를 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

이어진 비공개 회동에서 참석자들은 수사나 국정조사 결과에 따라 관계자들에게 행정적, 법적 책임을 엄중하게 묻고, 국민 신뢰를 회복할 수 있는 수준으로 선거관리 대개혁 방안을 마련하기로 했다고 이규연 청와대 홍보소통수석이 브리핑에서 밝혔다.

독립기관인 선관위가 견제받도록 하는 방법으로 일각에서 거론되는 개헌 문제는 논의되지 않은 것으로 전해졌다. 대신 중앙선관위원장과 지방선관위원장의 ‘상시화(상근직 전환)’ 문제 등 거버넌스 개편안은 일부 논의됐다. 현재는 대법관이 중앙선관위원장을 겸임하고 지방법원장 등이 지방선관위원장을 겸임하는 비상근 체제다.