배경훈 부총리, 젠슨 황 만나 AI GPU 확보·피지컬 AI 구축 협력 당부

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 8일 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 만나 컴퓨팅 인프라 구축 및 피지컬 AI 경쟁력 확보 방안을 논의했다.

과학기술정보통신부는 이날 배 부총리가 서울에서 열린 엔비디아의 코리아 AI 에코시스템 리셉션에 참석해 황 CEO와 만났다고 밝혔다. 이들은 그래픽처리장치(GPU) 확보와 AI 팩토리 도입 방안 등에 대해 논의한 것으로 전해졌다.

배 부총리는 앞서 지난해 APEC 당시 약속한 GPU 26만장을 차질없이 도입할 수 있도록 해달라고 당부했다. 또 엔비디아의 최신 AI 컴퓨팅인프라인 베라루빈 기반 AI 팩토리 도입을 연내 추진할 수 있도록 협조를 요청했다.

엔비디아의 국내 산학연 간 협력 방안과 이를 위한 정부의 지원방안도 논의됐다. 엔비디아 R&D센터가 빨리 국내에 설립될 수 있도록 하고, 센터가 실질적인 협력 거점으로 자리매김하도록 협력하기로 했다. 엔비디아는 조만간 서울에 피지컬 AI, AI 팩토리 등 최신 기술을 국내 기업에 접목할 ‘전초기지’ 격인 AI 연구센터를 설립할 계획이다.

배 부총리는 “한국은 세계 최고 수준의 반도체, 제조 역량 및 AI 분야의 잠재력을 보유하고 있다”면서 “엔비디아와 전략적으로 협력한다면 단순히 부품과 인프라를 주고받는 것이 아니라, 다양한 산업 분야에서 성공 사례를 창출할 수 있을 것”이라고 했다.