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배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 8일 젠슨 황 엔비디아 최고경영자와 만나 컴퓨팅 인프라 구축 및 피지컬 AI 경쟁력 확보 방안을 논의했다.

엔비디아는 조만간 서울에 피지컬 AI, AI 팩토리 등 최신 기술을 국내 기업에 접목할 '전초기지' 격인 AI 연구센터를 설립할 계획이다.

배 부총리는 "한국은 세계 최고 수준의 반도체, 제조 역량 및 AI 분야의 잠재력을 보유하고 있다"면서 "엔비디아와 전략적으로 협력한다면 단순히 부품과 인프라를 주고받는 것이 아니라, 다양한 산업 분야에서 성공 사례를 창출할 수 있을 것"이라고 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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배경훈 부총리, 젠슨 황 만나 AI GPU 확보·피지컬 AI 구축 협력 당부

입력 2026.06.08 18:30

  • 김세훈 기자

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이재명 대통령이 지난해 10월31일 APEC 정상회의장인 경주화백컨벤션센터에서 젠슨황 엔비디아 최고경영자 접견에 앞서 국내 피지컬 AI 역량 고도화를 위한 양해각서(MOU) 체결을 기념하는 사진을 찍고 있다. 왼쪽부터 배경훈 과학기술정보통신부 장관, 젠슨황 엔비디아 최고경영자, 이대통령, 정의선 현대차그룹 회장. 김창길 기자

이재명 대통령이 지난해 10월31일 APEC 정상회의장인 경주화백컨벤션센터에서 젠슨황 엔비디아 최고경영자 접견에 앞서 국내 피지컬 AI 역량 고도화를 위한 양해각서(MOU) 체결을 기념하는 사진을 찍고 있다. 왼쪽부터 배경훈 과학기술정보통신부 장관, 젠슨황 엔비디아 최고경영자, 이대통령, 정의선 현대차그룹 회장. 김창길 기자

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 8일 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 만나 컴퓨팅 인프라 구축 및 피지컬 AI 경쟁력 확보 방안을 논의했다.

과학기술정보통신부는 이날 배 부총리가 서울에서 열린 엔비디아의 코리아 AI 에코시스템 리셉션에 참석해 황 CEO와 만났다고 밝혔다. 이들은 그래픽처리장치(GPU) 확보와 AI 팩토리 도입 방안 등에 대해 논의한 것으로 전해졌다.

배 부총리는 앞서 지난해 APEC 당시 약속한 GPU 26만장을 차질없이 도입할 수 있도록 해달라고 당부했다. 또 엔비디아의 최신 AI 컴퓨팅인프라인 베라루빈 기반 AI 팩토리 도입을 연내 추진할 수 있도록 협조를 요청했다.

엔비디아의 국내 산학연 간 협력 방안과 이를 위한 정부의 지원방안도 논의됐다. 엔비디아 R&D센터가 빨리 국내에 설립될 수 있도록 하고, 센터가 실질적인 협력 거점으로 자리매김하도록 협력하기로 했다. 엔비디아는 조만간 서울에 피지컬 AI, AI 팩토리 등 최신 기술을 국내 기업에 접목할 ‘전초기지’ 격인 AI 연구센터를 설립할 계획이다.

배 부총리는 “한국은 세계 최고 수준의 반도체, 제조 역량 및 AI 분야의 잠재력을 보유하고 있다”면서 “엔비디아와 전략적으로 협력한다면 단순히 부품과 인프라를 주고받는 것이 아니라, 다양한 산업 분야에서 성공 사례를 창출할 수 있을 것”이라고 했다.

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