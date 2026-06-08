30대 노동자 사망 1년 만에···아워홈 용인공장 또 끼임사고

용인2공장서 50대 하청 노동자 심정지 상태로 이송

아워홈 용인공장에서 50대 하청업체 노동자가 컨베이어 벨트에 목이 끼이는 사고를 당했다. 30대 노동자가 비슷한 끼임 사고로 숨진 지 1년여 만에 같은 사업장에서 산업재해가 반복됐다.

8일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오후 2시50분쯤 경기 용인시 처인구 남사읍 아워홈 용인2공장 4층 포장작업장에서 하청업체 소속 노동자 A씨의 목이 컨베이어 벨트에 끼였다. 심정지 상태로 구조된 A씨는 오후 3시25분쯤 인근 병원으로 이송돼 치료를 받고 있다.

경찰은 A씨가 작업 중 착용한 위생 두건이 기계에 말려 들어가면서 사고가 난 것으로 보고 있다. 경찰은 현장 폐쇄회로(CC)TV와 목격자 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

해당 공장에서는 지난해 4월 4일에도 30대 노동자 B씨가 냉각 기계에 목이 끼이는 사고를 당해 닷새 만에 숨졌다. 당시 아워홈은 공식 사과문을 내고 재발 방지를 약속했지만, 1년여 만에 유사한 사고가 다시 발생했다.

경찰 관계자는 “동일 사업장에서 유사 사고가 반복된 만큼 사안을 엄중하게 보고 있다”며 “산업안전보건법 위반 여부 등을 포함해 철저히 수사할 예정”이라고 말했다.