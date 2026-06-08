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본문 요약

김정은 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석이 정상회담을 했다고 인민일보가 보도했다.

시 주석은 중국과 북한 모두 공산당이 이끄는 사회주의 국가라는 점을 강조하면서 "중국과 북한의 전통적인 우정은 양국이 공유하는 이상, 신념, 목표에 뿌리를 두고 있고 깊은 역사적 토대와 견고한 정치적 기반, 그리고 강한 정서적 유대를 자랑한다"고 말했다.

시 주석은 "국제 정세가 어떻게 변하더라도 중국 공산당과 정부는 중국과 북한의 전통적인 우정을 매우 중시하는 입장을 변함없이 유지할 것"이며 "김정은 총비서의 북한 사회주의 사업 영도에 대한 확고한 지지를 변함없이 유지할 것이고 양측의 공동 이익과 유리한 전략적 환경을 수호하겠다는 확고한 결의를 변함없이 유지할 것"이라고 말했다.

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시진핑·김정은 정상회담…북·중관계 “국제정세 흔들리지 않는다” “최우선” 강조

입력 2026.06.08 19:09

수정 2026.06.08 20:45

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인민일보 “북, 하나의 중국 지지” 보도

시진핑 “외교·법집행·군대 교류 강화”

김정은 “중국과 함께 사회주의 현대화”

시진핑 중국 국가주석(왼쪽)과 김정은 북한 국무위원장이 8일 오후 금수산영빈관에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 중국 외교부 홈페이지 갈무리

시진핑 중국 국가주석(왼쪽)과 김정은 북한 국무위원장이 8일 오후 금수산영빈관에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 중국 외교부 홈페이지 갈무리

김정은 북한 국무위원장과 시진핑 중국 국가주석이 정상회담을 했다고 인민일보가 보도했다. 시 주석은 사회주의 이념에 바탕을 둔 북·중 우호관계를 강조하며 “외교·법집행·군대 분야의 교류를 강화해야 한다”고 밝혔으며, 국경 전면 재개방을 촉구했다. 김 위원장은 “경제·인프라·과학기술 등 분야의 교류를 통해 중국과 함께 사회주의 현대화의 길로 나아갈 것”이라고 말했다.

보도에 따르면 이날 오후 평양 금수산 영빈관에서 열린 정상회담에서 시 주석은 “7년 만에 아름다운 평양르 다시 방문하게 돼 매우 기쁘고 따뜻한 마음이 든다”며 “이번 방문을 계기로 중·북 관게에서 최고위급 구상과 전략적 지도를 강화하고, 시대에 발맞춰 양국관계 발전을 촉진해 국민들에게 혜택을 주고, 세계 평화와 안정, 발전, 번영에 기여하기를 희망한다”고 말했다.

시 주석은 중국과 북한 모두 공산당(북한은 노동당)이 이끄는 사회주의 국가라는 점을 강조하면서 “중국과 북한의 전통적인 우정은 양국이 공유하는 이상, 신념, 목표에 뿌리를 두고 있고 깊은 역사적 토대와 견고한 정치적 기반, 그리고 강한 정서적 유대를 자랑한다”고 말했다.

시 주석은 “국제 정세가 어떻게 변하더라도 중국 공산당과 정부는 중국과 북한의 전통적인 우정을 매우 중시하는 입장을 변함없이 유지할 것”이며 “김정은 (노동당) 총비서의 북한 사회주의 사업 영도에 대한 확고한 지지를 변함없이 유지할 것이고 양측의 공동 이익과 유리한 전략적 환경을 수호하겠다는 확고한 결의를 변함없이 유지할 것”이라고 말했다.

시 주석은 북·중 관계 발전을 위한 4가지 원칙으로 고위급 교류 강화, 국경의 완전한 재개방을 포함한 실질적 협력 수준 고도화, 공동 사회주의 혁명 기념 등 교류 강화, 전략적 협력 강화를 들었다.

시 주석은 구체적으로 각각 “양당 각급·각 분야의 우호 교류를 더욱 확대하고 활성화하며, 당 건설과 국정 운영 경험 교류를 심화해야 한다”며 “외교·법집행·군대 등 분야의 교류를 강화하고, 나와 (김정은) 총서기 동지가 도달한 중요 합의를 잘 이행해 중조 관계 발전을 위한 지혜와 역량을 모아야 한다”고 강조했다.

경제와 관련해서는 “발전 전략 연계를 강화하고 무역·농업·건설·과학기술·보건의료 등 실질 협력을 확대해 양국 인민에게 더 큰 혜택을 주기를 원한다”며 “국경 통상구의 전면 재개통과 민항 항공편, 국제 여객열차 운행 재개를 계기로 인적 교류를 확대하고 쌍방향 교류를 실현해야 한다”고 제시했다.

시 주석은 “피로 맺어진 중·조 전통 우호는 양국 인민의 공동의 소중한 재산”이라며 북한 내 중국인민지원군 열사 기념시설 유지·관리와 혁명 전통 교육 및 청소년 사상교육을 함께 실시해 전통 우호를 계승하길 원한다고 밝혔다.

시 주석은 전략과 관련해서 “중·조 양국은 전략적 조율과 협력을 강화하고, 각자의 주권·안보·발전 이익을 확고히 수호하며, 지역의 평화와 발전을 공동으로 유지해야 한다”고 말했다.

인민일보는 김 위원장이 “지난해 9월 베이징에서 시진핑 (중국공산당) 총비서와 회담한 후 양국 관계가 각 분야에서 활발히 발전하여 양국 국민에게 실질적인 혜택을 가져다 줬다”며 “ 새로운 시대의 종·중 관계 발전에 대해 제시한 중요한 의견에 진심으로 감사를 표한다”고 말했다. 아울러 “(중국과의) 경제무역, 인프라, 과학기술, 교육, 인문 등 광범위한 분야의 교류 협력을 추진해 조·중이 함께 사회주의 현대화의 길로 나아가겠다”고 말했다

인민일보는 김 위원장은 “조선(북한)은 하나의 중국 원칙을 변함없이 고수하고 중국의 핵심 이익 보호 정책과 입장을 확고히 지지할 것”이라고 말했으며 “변함없이 조·중 관계의 발전을 국가의 가장 중대한 제1전략 사업으로 삼고, 지역과 세계의 평화와 번영에 함께 기여할 것”이라고 말했다고 전했다.

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북한, 제재에도 불구하고 경제 성장···“평양 시내에는 피자 가게, QR 결제 시스템”

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