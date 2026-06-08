나의 건물을 만들어봅니다. 1층엔 예쁜 소품가게와 맛있는 빵집, 2층엔 지나가는 사람들이 보이는 예쁜 카페, 3층엔 작지만 실용적인 사무실들, 4층엔 전망 좋은 맛있는 식당, 옥탑과 지하는 나의 생활공간과 작업실. 머릿속에서 이리저리 나만의 건물을 만들어가며 즐거운 상상을 해봅니다. 로또에 당첨되어도 만들 수 없는 건물이지만, 혹시라도 잊어버리지 않게 작은 수첩을 찾아 끄적끄적 설계도를 그려봅니다.

