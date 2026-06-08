‘의사의 길 실천’ 우석균, 잊지 않겠습니다

추도사

오늘 우리는 한 사람의 의사를 떠나보내기 위해 이 자리에 모였습니다. 우석균 선생님은 진료실 안에만 머문 의사가 아니었습니다. 선생님은 ‘세상이 아프면 의사도 아파야 한다’는 인도주의실천의사협의회(인의협)의 정신을 자신의 삶으로 증명해온 분이었습니다. 선생님은 언제나 아픈 사람의 곁에, 가난한 사람의 편에, 차별받고 배제된 이들의 자리 곁에 함께 서고자 했던 의사였습니다.



선생님은 의료가 상품이 아니라 모든 이들의 권리라는 신념을 평생 지켜오셨습니다. 특히 의료 민영화와 영리병원 도입에 맞선 싸움에서 선생님은 언제나 가장 앞자리에 계셨습니다. 의료가 이윤을 좇는 순간 가장 먼저 밀려나는 사람들은 가난한 사람들, 아픈 사람들, 돌봄이 필요한 사람들이라고 선생님은 단호하게 말해왔습니다. 건강보험과 공공의료를 지키는 일은 단지 제도의 문제가 아니라 사람의 생명을 지키는 일이라는 사실을 선생님은 우리 사회에 끊임없이 일깨워 주셨습니다.



선생님의 삶은 성명서와 토론회, 집회와 기자회견에만 머물지 않았습니다. 차가운 거리에서 잠을 청하는 노숙인들, 병원 문턱에서 제도 밖으로 밀려난 사람들의 몸과 마음을 돌보는 일에도 조용히, 그러나 언제나 한결같이 함께하셨습니다.



우리는 선생님을 뛰어난 논객으로 기억합니다. 그러나 선생님은 말만 앞세운 사람이 아니었습니다. 집회와 토론회장에서, 농성장과 연대의 자리에서, 그리고 거리의 진료소에 이르기까지 선생님은 늘 사람들 곁에 함께 계셨습니다. 전문지식은 권력이 아니라 책임이어야 한다는 것을, 의사의 양심은 진료실 안에서만이 아니라 사회의 고통 앞에서도 작동해야 한다는 것을 선생님은 행동으로 보여 주셨습니다.



인의협의 동지들에게 선생님은 자랑이었고, 보건의료운동의 후배들에게 선생님은 길잡이였습니다. 시민사회운동의 수많은 동지들에게는 의료와 생명의 언어로 세상의 불평등을 해석해준 사람, 그리고 그 불평등에 맞서 함께 싸운 실천가였습니다.



오늘 우리는 선생님을 떠나보냅니다. 그러나 선생님이 우리에게 남긴 질문까지 떠나보내지는 않겠습니다. 의료는 누구를 위해 존재하는가. 국가는 누구의 생명을 먼저 지켜야 하는가. 의사는 고통받는 사람들 앞에서 어떤 편에 서야 하는가. 거리에서 병들고 죽어가는 사람들을 우리는 어떻게 기억하고 책임질 것인가. 이 질문은 이제 남은 우리의 몫이 되었습니다.



선생님, 고맙습니다. 생명을 이윤보다 앞세우는 의료, 누구도 치료에서 배제되지 않는 사회, 병원 안팎의 모든 약자 곁에 서는 의사의 길을 저희가 이어가겠습니다. 선생님께서 평생 지켜온 보건의료의 공공성과 인도주의 실천의 뜻을 잊지 않겠습니다.



이제 무거운 짐 내려놓고 편히 쉬십시오. 우석균 선생님의 명복을 빕니다.

