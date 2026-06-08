“기후위기 시대, 안동서 녹색정치 다시 일어날 것”

허승규 안동시의원 당선인 생활밀착형 공약 내세워 표심 얻어 세 번 도전 끝 ‘보수 텃밭’서 1위로

“머리털 나고 녹색당 처음 뽑았데이.” “삼촌 파이팅!”



8일 오전 경북 안동시 정하동 한 아파트 입구에서 녹색 점퍼를 입은 한 청년이 연신 고개를 숙였다. 바쁜 출근시간대인데도 시민들은 멈춰서 그에게 말을 건넸다. “의원님, 아침마다 이런 거 안 해도 된다. 마 잘해 보이소.”



아이들은 그를 향해 “파이팅”을 외쳤다. 허승규 안동시의원 당선인(37)의 아침이다. 자녀들을 등교시키던 강봉구씨(40)는 “동네 행사도 잘 다니고 어르신들도 잘 보살핀다”며 “녹색당은 잘 몰라도 허승규는 잘 안다”고 했다. 순계순씨(81)도 “오랫동안 지켜보니 잘하는 것 같다. 세 번이나 나왔으면 한 번은 시켜줘야 하지 않겠냐”며 웃었다.



녹색당이 풀뿌리 시민의 힘으로 기득권 정치를 바꾸겠다고 선언하며 등장한 것은 2012년이었다. 생활정치, 재생에너지 전환 등 녹색당이 일궈온 가치는 한국 사회의 주류 의제가 됐지만, 정작 선거판에서는 번번이 고배를 마셨다.



허 당선인도 지난 8년간 “사람은 괜찮은데 당이 문제”라는 말을 수없이 들었다. 하지만 그는 한 번도 포기하지 않았고, 이번 6·3 지방선거에서 장벽을 허물었다. 그것도 ‘보수 텃밭’으로 불리는 경북 안동에서다. 허 당선인은 5명이 출마한 안동시 마선거구(2인 선출)에서 36.86%를 득표하며 1위로 당선됐다. 창당 이후 녹색당 간판을 걸고 출마해 당선된 것은 이번이 처음이다.



허 당선인은 안동 토박이다. 서울에서 대학(연세대)을 다니다 풀뿌리 운동에 눈을 떴고, 졸업 후 고향으로 돌아와 2018년부터 선거에 뛰어들었다. 두 번의 고배를 마셨고, 세 번 도전한 끝에 당선됐다.



당선 요인을 묻자 그는 버스 이야기부터 꺼냈다. 버스 정류장에서 청소년, 어르신들과 자연스럽게 나눈 대화가 공약이 됐고, 표심이 됐다고 했다. 마을버스 확대, 폐교 활용, 청소년 통학 환경 개선 같은 생활밀착형 공약이 채워진 이유다.



그의 목표는 안동에 녹색정치의 뿌리를 내리는 것이다. 허 당선인은 “주민들과 함께 다양성이 살아 숨쉬는 안동을 만들겠다”며 “기후위기 시대, 안동에서 시작된 작은 변화가 한국 녹색정치가 다시 일어서는 계기가 되도록 하겠다”고 말했다.

