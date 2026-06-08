성재승, 남녀 통합 첫 ‘헬싱키 발레 콩쿠르’서 그랑프리 수상

발레리노 성재승(20·사진)이 제10회 헬싱키 국제발레콩쿠르(HIBC)에서 최고상을 받았다.



8일 대회 공식 홈페이지에 따르면 성재승은 지난 5일(현지시간) 핀란드 국립오페라발레단에서 폐막한 콩쿠르에서 이 대회 통합 우승자에게 주어지는 ‘제인 에르코 그랑프리’를 수상했다. 상금은 2만유로(약 3500만원)다.



성재승은 올해 처음으로 성별 구분을 폐지하고 남녀 통합으로 치러진 대회에서 그랑프리를 차지했다.

