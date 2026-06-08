‘바이킹의 후예’ 노르웨이, 강력한 다크호스

코트디부아르, 공격진 탄탄 ‘주목’ 에콰도르·일본 ‘숨은 뇌관’ 꼽혀

국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 은 역사상 최초로 48개국 체제로 확장돼 이변의 폭이 그 어느 때보다 크리라 예상된다.



주요 외신이 가장 강력한 다크호스로 꼽는 팀은 노르웨이다. 1998년 프랑스 대회 이후 무려 28년 만에 본선 무대를 밟는다. 노르웨이는 세계 최고 스트라이커 엘링 홀란(맨체스터 시티)과 프리미어리그를 호령한 ‘마에스트로’ 마틴 외데고르(아스널)라는 독보적인 원투펀치를 보유하고 있다. 노르웨이는 지난 2일 평가전에서 스웨덴을 3-1로 꺾은 뒤 8일 FIFA 랭킹 8위 모로코와 1-1로 비겼다.



튀르키예의 기세도 매섭다. 빈첸조 몬텔라 감독이 이끄는 튀르키예는 레알 마드리드의 미래 아르다 귈러, 유벤투스의 신성 케난 일디즈 등 유럽 최고의 유망주들을 전면에 내세운다.



12년 만에 월드컵 본선에 오른 코트디부아르는 탄탄한 피지컬과 날카로운 창이 무기다. 얀 디오만데(라이프치히), 아마드 디알로(맨체스터 유나이티드) 등이 이끄는 공격진의 파괴력이 넘친다. 지난 3월 한국에 4-0 대승을 거둔 코트디부아르는 5일 FIFA 랭킹 3위 프랑스를 2-1로 물리치는 이변을 일으켰다.



세네갈 역시 만만치 않다. 사디오 마네(알 나스르)의 관록에 유럽 빅리그에서 뼈가 굵은 젊은 중원 자원들이 가세하면서 공수 밸런스가 단단해졌다. 끈끈한 조직력과 한방이 있는 카운터어택 능력까지 갖췄다는 평가다. 2022 카타르 대회에서 4강에 오른 모로코는 이번 대회에서도 기세를 이어갈 분위기다. 모로코는 카타르 월드컵 이후 치른 56경기에서 단 3패만 기록 중이다.



에콰도르도 다크호스다. 남미 예선에서 아르헨티나에 이어 2위에 오른 에콰도르는 18경기에서 5실점했다. 프리미어리그 정상급 수비형 미드필더 모이세스 카이세도(첼시)와 윌리안 파초(PSG)가 버티는 후방 라인은 세계 상위급이다.



아시아의 자존심 일본은 유럽파가 주축이 된 ‘역대 최강의 스쿼드’를 구축했다. 에이스 미토마 가오루(브라이턴)가 부상으로 낙마한 대형 악재를 맞았지만 구보 다케후사(레알 소시에다드), 가마다 다이치(크리스털 팰리스) 등 두꺼운 선수층을 자랑한다. 일본은 이미 지난 대회에서 스페인과 독일을 꺾어 세계를 놀라게 했다.

