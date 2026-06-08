엔씨 ‘길드워3’ 14년 만에 출시

내년 하반기 베타 테스트 돌입 PC·콘솔용 개발, 한국어 지원

엔씨가 14년 만에 길드워 시리즈의 후속작인 ‘길드워3’를 공개했다. PC·콘솔용으로 개발되며 한국어도 조만간 지원할 예정이다.



엔씨가 글로벌 게임쇼 ‘서머 게임 페스트 2026’에서 길드워3를 최초 공개했다고 8일 밝혔다.



길드워는 엔씨의 자회사인 아레나넷이 개발한 MMORPG(다중접속역할게임) 시리즈다. 길드워3는 2012년 길드워2 출시 이후 처음 선보이는 공식 넘버링 후속작이다.



길드워3는 원작 길드워로부터 약 1000년 전을 배경으로 한다. 이용자는 콘솔 컨트롤러와 키보드 환경에 최적화된 전투 시스템과 길드워 시리즈 특유의 캐릭터 커스터마이징 및 성장 시스템을 통해 생동감 있는 세계를 탐험할 수 있다.



길드워3는 PC온라인·스팀(Steam)·플레이스테이션5 플랫폼을 통해 서비스될 예정이다.



길드워 시리즈가 콘솔 플랫폼으로 출시되는 것은 이번이 처음이다. 엔씨는 내년 하반기 베타 테스트를 진행하고, 서비스 언어에 한국어를 포함한다.



아레나넷 스튜디오 대표이자 길드워3 디렉터인 콜린 요한슨은 “새로운 게임 경험을 제공하고, 이용자 커뮤니티와 함께 새로운 이야기를 만들어갈 수 있는 공간을 선보이는 것이 목표”라고 말했다.

