엔비디아, 새만금에 현대차와 데이터센터 짓는다

정의선 협업 제안에 젠슨황 수락

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 정의선 현대자동차그룹 회장의 전북 새만금 ‘AI 밸리’ 조성 관련 협업을 제안받고 “흔쾌히 가겠다”고 화답하며 향후 데이터센터 건립 등을 할 계획이라고 밝혔다.



황 CEO는 이날 서울 서초구 현대차그룹 양재 사옥을 방문해 정 회장과 함께 기자들을 만나 “한국은 ‘AI 톱’ 국가 중 하나”라며 “그런 면에서 ES(정의선 회장)가 한국 ‘AI 밸리’인 새만금에 투자하는 게 어떠냐고 제안했다”고 말했다. 이어 “그래서 저는 ‘훌륭한 삼겹살(barbecue pork)’이 있다면 그렇게 하겠다고 답했다”고 밝혔다.



그는 “한국 AI 인프라는 현재 적지만 AI는 자동차 공장처럼 공장이 필수적”이라며 “한국은 로봇도 만들고 있기 때문에 AI 공장이 필요하다. 이 두 분야는 중요한 투자 분야가 될 것”이라고 말했다.



정 회장도 “AI, 로보틱스가 들어가는 새만금 프로젝트를 설명했다”며 “함께할 의향이 있으면 함께해서 더 완벽한 AI와 로보틱스, 데이터센터 시스템을 만들자는 것에 관해 이야기를 나눴다”고 밝혔다. 그러면서 “황 CEO의 창업정신이 저희 (정주영) 선대회장과 맞닿아 있고 같은 생각이어서 마치 할아버님과 같이 일하는 생각으로 일하고 있다”고 덧붙였다.



이날 회동으로 엔비디아의 첨단 기술이 집약된 데이터센터 건립이 공식화됐다는 점에서 학계와 산업계 관심이 집중되고 있다. 엔비디아가 건립할 데이터센터는 현대차의 자율주행, 소프트웨어중심차(SDV), 로보틱스 연구를 지원하는 핵심 브레인 역할을 맡을 것으로 보인다.



황 CEO는 AI를 활용한 모든 형태의 미래 모빌리티 개발을 위해 현대차그룹과 협력할 것이라고 밝혔다. 그는 “ES는 기술 개발에 있어 안전을 제일 중요시하고, 안전은 우리 협력 논의의 가장 중요한 주제”라고 말했다.



황 CEO는 현대차그룹과의 로보틱스 협력에 대해선 “어떻게 하면 로보틱스 분야에서 협력을 가속화하고, 현장에 적용할 수 있을지 논의했다”며 “현재 로보틱스의 산업화(산업현장 적용)는 매우 가까워졌다”고 했다. 그러면서 “현대차그룹이 가진 플랫폼을 어떻게 보편적으로 적용할지, 또 AI와 로보틱스, 공장을 모두 통합해 미래 제조업에서 어떻게 활용할지를 논의했다”고 말했다.

