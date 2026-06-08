폭락장에 강제 청산될라…‘빚투’ 개미들 덜덜

신용잔고 38조 육박 최대치 근접 위탁매매 미수금도 1조8292억원 반대매매 쏟아지면 부담 불가피

국내 증시가 8일 폭락하면서 빚을 내 투자한 개인 투자자 사이에 불안감이 확산하고 있다. 주가가 하락하면 빚을 내 투자한 개인 계좌의 담보가 부족해져 보유 주식이 강제 청산될 수 있기 때문이다. ‘반대매매’ 물량이 대거 쏟아지면 주가가 추가 하락하고, 이는 또 반대매매를 유발하는 악순환으로 이어질 수 있다는 우려도 나온다.



8일 금융투자협회에 따르면 지난 5일 기준 신용거래융자 잔고는 37조7375억원으로 집계됐다. 지난달 29일 기록한 사상 최고치(38조원)보다는 소폭 줄었지만 역대 두 번째로 높은 수준이다.



신용거래융자 잔고는 대표적인 ‘빚투(빚내서 투자)’ 지표로, 투자자가 증권사에서 자금을 빌려 주식을 매수한 뒤 상환하지 않은 대금을 말한다. 주가 하락으로 담보로 잡힌 주식 가치가 일정 수준 아래로 떨어지거나 만기 내 대금을 갚지 못하면 보유 주식이 강제로 매도된다(반대매매).



단기차입을 통한 투자 규모를 보여주는 ‘위탁매매’ 미수금도 빠르게 증가하고 있다. 위탁매매 미수금은 지난 5일 1조8292억원으로 전 거래일보다 5000억원 넘게 증가했다. 미국·이란 전쟁 발발 뒤인 지난 3월 초 이후 최대 규모다.



위탁매매 미수금은 투자자가 증권사로부터 돈을 빌려 주식을 산 뒤 결제일(2거래일) 안에 갚아야 하는 대금이다. 이를 갚지 못하면 주식이 강제 매도된다.



국내 증시의 변동성이 확대되면서 증권사가 투자자 동의 없이 보유 주식을 강제로 파는 반대매매 규모도 급증하는 추세다. 지난달 26∼28일 수십억원이던 반대매매 금액은 지난 1일 331억원, 2일과 4일 각각 168억원, 243억원 규모의 강제 매도가 이뤄졌다.



지난달 15일 코스피가 6.12% 급락한 지 3일 뒤인 같은 달 20일 반대매매 금액은 1458억원으로 위탁매매 미수금 대비 비중이 7.6%에 달한 바 있다.



염동찬 한국투자증권 연구원은 “사상 최대 수준까지 증가한 신용잔고는 시차를 두고 반대매매로 돌아올 수 있고 이는 분명한 부담 요인”이라고 말했다.

