반도체 주가 폭락엔 “할인가에 살 기회”…‘AI 낙관론’ 재확인

공급망 우려 두고 “수익화 시작돼” “생태계 구축한 한국엔 AI팹 필요”

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 8일 반도체 주가 폭락과 관련, “이제 인공지능(AI) 인프라 구축은 시작 단계”라며 “오히려 모두가 기뻐해야 할 것으로 생각한다. 주식을 디스카운트(할인)된 가격에 살 기회이기 때문이다”라고 말했다.



황 CEO는 이날 서울 종로구 SK사옥에서 최태원 SK그룹과 회동한 뒤 가진 약식 기자회견에서 “AI의 미래는 아주 밝다”면서 평소 강조해온 ‘AI 낙관론’을 재확인했다.



미국과 한국 증시가 폭락하며 AI 공급망에 대한 우려가 나오고 있는 데 대한 질문에 그는 “우리는 AI 혁명의 초입에 있다. 모두가, 모든 나라·기업이 AI를 사용하게 될 것이고, 로보틱스와 피지컬 AI의 시대가 마침내 도래했다”고 말했다. 이어 “한국보다 더 잘 준비된 나라는 없다. AI 팩토리를 구축하는 건 AI가 마침내 수익을 내기 시작했기 때문”이라고 했다.



황 CEO는 “AI의 미래가 매우 밝다는 것은 절대적인 사실이며 인터넷이 전 세계의 인프라가 되었던 것처럼, AI가 세계의 인프라가 될 것이라는 점은 필연적 결론”이라고 확신했다.



특히 그는 한국의 강점을 부각했다. 황 CEO는 “메모리 등 반도체 기술과 중공업이 세계 최고 수준이며, 소프트웨어 기술, AI, 과학 및 수학 발전 수준도 매우 높다”며 “한국은 세계적인 AI 발전에 기여하는 선도국”으로 평가했다. 미국이 1위, 중국이 2위, 그리고 한국이 3위 정도 선도국 위치에 있다는 것이다.



그는 “한국은 세계 최고의 AI 생태계를 보유하고 있음에도 AI 인프라는 거의 없는 상태여서 ‘AI팹’이 필요하다”고 말했다.



황 CEO는 이날 정오쯤 AI 에이전트를 설계하는 자리인 ‘빌드어클로(Build-a-Claw)’ 행사가 열리는 서울대 해동첨단공학관을 찾아 학생들과 만났다.



뜨거운 현장 열기 속에 무대에 올라선 황 CEO는 “모든 사람이 여러분과 같은 출발선에 서 있다. 놀라운 기술을 손에 쥐고 그 출발선에 서 있는 여러분에게는 이 기술을 만들어가고, 적용하고, 활용할 엄청난 기회가 있다”고 말했다.



황 CEO는 “여러분은 제가 ‘컴퓨터 혁명’의 시작을 맞이했던 것과 똑같은 시기에 졸업하는 셈”이라며 “저는 컴퓨터를 두려워하지 않고 그 기회를 붙잡았다. 이제 여러분은 AI를 배우고, 놀라운 신기술을 미래를 위해 활용하게 될 것”이라고 격려했다. 그는 자신을 ‘K젠슨’으로 불러달라고도 했다.

