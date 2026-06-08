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어제 이사왔어도 주민자치회 위원 참여한다…정부, ‘1년 이상 거주’ 요건 삭제

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본문 요약

앞으로 읍면동 주민자치회 개최 시 전입한 지 1년이 지나지 않은 주민과 외국인 주민도 참여할 수 있다.

개정안은 더 많은 주민이 주민자치회에 참여할 수 있도록 위원의 자격 요건 등 문턱을 낮췄다.

기존의 '해당 읍면동에서 1년 이상 거주' 요건을 삭제하고, 새로 이사 온 주민도 즉시 주민자치회 위원으로 참여할 수 있게 했다.

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어제 이사왔어도 주민자치회 위원 참여한다…정부, ‘1년 이상 거주’ 요건 삭제

입력 2026.06.08 20:37

수정 2026.06.08 20:39

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  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

자격 갖춘 외국인에게도 개방

앞으로 읍면동 주민자치회 개최 시 전입한 지 1년이 지나지 않은 주민과 외국인 주민도 참여할 수 있다.

행정안전부는 주민자치회 활성화를 위한 ‘주민자치회 설치·운영에 관한 참고조례 전부개정안’을 마련해 각 지방자치단체에 배포한다고 8일 밝혔다. 지방자치법 개정에 따른 후속조치다.

개정안은 더 많은 주민이 주민자치회에 참여할 수 있도록 위원의 자격 요건 등 문턱을 낮췄다. 기존의 ‘해당 읍면동에서 1년 이상 거주’ 요건을 삭제하고, 새로 이사 온 주민도 즉시 주민자치회 위원으로 참여할 수 있게 했다. 또 영주권자 등 일정한 자격을 갖춘 외국인 주민에게도 위원 자격을 개방했다.

주민자치회의 의사결정 기능도 실질적으로 강화했다. 주민총회 의결 안건에 운영세칙 제·개정, 연계 법인 운영, 주민조례발안 청구 추진 등을 추가했다. 또 자치계획과 주민참여예산의 연계를 강화해 주민 의견이 실제 예산 편성으로 이어질 수 있도록 했다. 지자체장이 읍면동 관련 주요 시책과 예산 사업 정보를 주민자치회에 미리 제공해 주민들이 정책 수립 단계부터 참여할 수 있는 기반도 마련했다.

주민자치회의 활동 범위도 확대된다. 앞으로 통리 단위의 조직과 읍면동 단위의 기관·단체 등과 협력해 돌봄, 마을환경 개선, 재난 안전, 자살 예방 등 주민 생활과 밀접한 현안을 직접 해결하는 활동을 펼친다. 특히 사회적 협동조합 등 주민자치회 연계 법인을 설립해 다양한 공공서비스 위탁 사업이나 수익 사업을 수행할 수 있도록 했다.

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