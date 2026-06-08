충북 음성군, 재난 취약계층 1 대 1 대피지원 담당자 운영

충북 음성군이 여름 재난·재해에 대비해 거동이 불편한 고령자와 장애인 등 재난 취약계층 밀착 지원 대책을 가동한다고 8일 밝혔다. 재난 상황 발생 시 스스로 대피가 어려운 취약계층 가구에 ‘1대1 대피지원 담당자’를 지정해 보호하는 방식이다.



음성군에는 하천 인근이나 계곡, 산사태 우려 지역 등 39곳이 재난 취약지역으로 지정돼 있다. 이 지역 거주자 중 재난 발생 시 자력으로 대피가 어려운 고령자와 장애인 등은 약 60명으로 파악됐다.



음성군은 마을 사정에 밝은 이장과 지역자율방재단을 중심으로 약 120명을 ‘1대1 대피지원 담당자’로 배정했다. 비상 상황 발생 시 기존 담당자가 대응할 수 없을 경우에 대비한 예비인력까지 포함한 수다.



이들은 평상시 지원 대상자의 거주지를 파악하고, 인근의 대피 장소와 이동 경로 등을 숙지하는 사전 교육과 훈련을 받게 된다. 기상특보가 발효되거나 국지성 호우, 산사태 등 위험 징후가 감지되면 대상자를 안전한 장소로 대피시키는 게 이들의 역할이다.



음성군은 다각적이고 입체적인 재난 상황 전파 체계도 마련했다. 긴급 재난문자를 신속하게 발송하는 것은 물론, 스마트폰 기기 사용이나 정보 접근에 취약한 고령층도 위험 상황을 즉각적으로 인지할 수 있도록 마을 방송과 SNS, 민방위 사이렌 등을 적극적으로 활용할 방침이다.

