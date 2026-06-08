잠실 시위 나흘째…여 핸드볼 주니어 대표팀 소지품 검사까지

세계대회 앞두고 경기장 훈련 못해 시위대, 공 챙기러 온 선수들 막아 일일이 가방 열어 검사 후 보내줘

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 항의하는 시민들이 서울 송파구 올림픽공원 내 핸드볼경기장 주변에서 나흘째 봉쇄 시위를 하면서 여자 핸드볼 주니어 대표팀 선수들의 경기장 출입을 한때 저지하고, 경기장에서 나올 때 소지품 검사를 하는 일까지 벌어졌다.



8일 오전 9시30분쯤 여자 핸드볼 주니어 대표팀이 경기장 앞에 도착했으나 시위대에 가로막혔다. 대표팀 관계자가 “24일 세계선수권이 있는데 목요일부터 경기장에서 훈련을 못했다”며 “경기장 안에 공과 선수들 신발이 있다”고 말했다.



호소에도 불구하고 시위대는 봉쇄를 풀지 않았고 소란이 벌어졌다.



경찰이 현장 통제를 하며 관련 협의를 하는 가운데 시위대 중 일부는 “전국적으로 문제 되는 상황인데, 한번 들어가면 다른 사람 들어갈 수 있지 않냐” “공이 여기밖에 없냐” “공 몇개 갖고 오느냐” 등의 발언을 했다. 한 유튜버는 “이런 식으로 들락날락하면 기준이 없는 거야. 이건 선관위가 범죄 저질러 못 들어가는 거야”라고 말했다. 그는 “이거 누가 판단해. 왜 이걸 문제 삼는 사람한테 뭐라 해”라며 선수들의 출입을 허용해선 안 된다는 취지로 말했다. 한 여성도 “여기 범죄 현장이다”라고 했다.



한 남성은 “(선수들) 양말 벗겨야 하는 거 아니냐”라는 말까지 했다. 선수들이 경기장에 들어갔다가 양말에 뭔가 숨겨 나올 수 있으니 검사해야 한다는 취지로 해석됐다. 경찰 등이 “미성년 선수들인데, 성적 수치심을 유발할 수 있다”고 경고했고, 군중 속에서 “미성년 애들한테 소리 지르지 마라” “선수들 고생시키지 말고 들여보내라” 등의 의견이 나왔다.



결국 경찰이 현장을 통제하며 협의한 끝에 선수들은 10시20분쯤 경기장에 들어갈 수 있었다.



선수들은 필요한 물품을 챙긴 뒤 10시24분쯤 경기장을 나섰다. 시위대는 이번에는 선수들이 챙겨 나온 물품을 일일이 열어보며 검사하기 시작했다.



시위대는 봉쇄 시위가 시작된 이후 경기장 내 편의점의 물품이 반출될 때 일일이 검문하는 등 자체 검색을 하고 있다. 선수들은 시위대의 물품 검색이 끝난 뒤 현장을 떠났다.



경찰청은 이날 “최근 일부 인터넷 커뮤니티나 SNS를 중심으로 집회·시위 현장 등에서 근무 중인 경찰관을 대상으로 ‘외국 경찰’ ‘가짜 경찰’ 등 확인되지 않은 억측과 경찰관 개인의 명예를 훼손하는 게시물이 확산되고 있다”며 “정당한 법 집행을 어렵게 하는 근거 없는 허위사실 유포를 자제해주실 것을 당부드린다”고 밝혔다.

