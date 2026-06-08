극우 정치 세력과 ‘거리’ 헌법상 참정권 침해 분노

뉴스분석 | 잠실 봉쇄 시위 ‘주축’ 된 2030

‘보수화’ 평가받아온 청년층

“특정 정당 지지 아냐” 강조

대학가서도 잇단 규탄 성명

2030 청년들이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 항의하는 잠실 투·개표소 봉쇄 시위의 주축으로 자리 잡고 있다. 이들은 사태 발생 초기 시위를 주도했던 극우세력에 선을 긋고 ‘재선거’ 및 ‘참정권 보장’을 전면에 내세우며 여론과 시위를 주도하고 있다. 특정 정치 세력에 거리를 두고 ‘순수한 개인’을 강조하는 2030의 모습은 보수 성향 시위의 새로운 ‘분화’ 또는 ‘다층화’로 볼 수 있다는 분석이 나온다.



8일 경향신문 취재를 종합하면 이날까지 나흘째 서울 송파구 올림픽공원에서 이어진 재선거 요구 시위에는 2030이 주로 참여하고 있다. 이들 가운데 상당수는 특정 정치 세력의 주장을 배척하고 집회의 순수성을 강조했다.



시위 현장에는 “재선거, 참정권 침해만 외쳐달라” “태극기만 흔들어달라” 등을 적은 대자보가 곳곳에 붙었다. ‘스톱 더 스틸’ 등 부정선거론을 담은 구호를 제지하는 이들도 눈에 띄었다. ‘재선거’를 요구하는 이들과 ‘부정선거’를 주장하는 이들이 충돌하며 긴장감이 높아지는 상황도 벌어졌다.



2030 참가자들 주장은 “특정 정당을 지지하는 것이 아니라 헌법상 권리인 참정권을 침해당한 것에 대한 분노”로 요약된다. 정치적 이념과 무관하게 민주주의의 토대가 되는 선거의 핵심이자 헌법상 가치인 참정권이 침해받았으므로 시정을 요구하는 게 당연하다는 것이다. 이들은 시위가 순수하고 자발적이라는 점도 강조했다. 자신들을 ‘시위대’로 부르는 것도 불쾌해했다. A씨(25)는 “대한민국 국민이라면 투표에 참여할 수 있도록 한 참정권이 훼손됐다”면서 “전 세계가 수많은 피를 흘리며 이를 지켰는데, 이게 침해된 거라 정치, 여야 상관없이 무조건 나와야 한다고 생각한다”고 말했다. B씨(27)는 “참정권을 훼손당하고 박탈당한 시민들이 분노해서 자발적으로 모인 ‘잠실 민주화운동’”이라며 “그렇기 때문에 재선거나 참정권 회복 외에 다른 정치적 구호는 외치지 말자는 분위기가 있는 것”이라고 했다.



대학가에서도 비슷한 흐름이 나타났다. “선거관리위원회의 직무유기로 민주주의가 유린당하는 것을 방관할 수 없다”(이화여대), “선거권은 헌법이 보장하는 참정권의 핵심”(서울대) 등 수십개 대학에서 성명서 발표가 잇따랐다. 지태훈 경기대 총학생회장은 전날 김민석 국무총리와 만난 자리에서 “학생들은 특정 정당이 아닌 민주주의 편에 서고 싶다”며 “학생들의 요구는 진상 규명, 책임 규명, 재발 방지라는 세 가지로 요약된다. 본질적 문제 제기마저 정치적 논쟁에 묻히고 있다”고 말했다.



전문가들은 보수 성향 청년층이 ‘극우 시위’에서 분화하는 특징이 보인다고 짚었다. 전상진 서강대 사회학과 교수는 “그동안 시민사회 공론장에는 이른바 극우 우파만 남았었다”며 “목소리가 표출되지도, 대변되지도 못했던 보수 우파에 속하는 이들이 발화 기회와 통로를 찾은 셈”이라고 설명했다. 이병훈 중앙대 사회학과 명예교수는 “국가기관과 기득권 집단 전반에 대한 불만이 2030을 중심으로 보수적 형태로 표현되는 것”이라며 “극우 집단으로 표현되는 이들과는 분명히 차별화된 움직임이 나타나는 양상”이라고 말했다.

