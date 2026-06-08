북·러 밀착 견제…중 ‘대북 영향력’ 재확인 의도

올해 첫 순방지, 왜 북한일까 중, 우크라전 북·러 협력에 긴장 교역 확대 등 경제적 실익 계산도 김정은, ‘핵보유국’ 공식화 목적

시진핑 중국 국가주석의 8일 북한 방문은 2019년 6월 이후 약 7년 만이다. 시 주석이 올해 첫 해외 순방지로 북한을 택하자 그 배경을 두고 다양한 관측이 나왔다.



BBC는 이날 시 주석의 방북이 우정보다 ‘영향력 확보’에 목적이 있다고 분석했다. 북한이 러시아와 군사 밀착을 강화해온 가운데 중국이 북한에 대한 영향력을 재확인하려 한다는 것이다. 앙킷 판다 카네기국제평화재단 핵정책 전문가는 “중국은 러시아와 북한 간의 관계가 급속도로 긴밀해지는 시기에 북한에 대한 자국의 이익을 보호하려는 것”이라고 말했다.



북한은 2024년 러시아와 상호방위조약을 체결하고 우크라이나 전장에 병력을 파견했다. BBC에 따르면 파견 병력 사망자는 약 2300명에 달한다. 북한은 원조를 대가로 러시아에 탄약도 지원했다. 이 같은 북·러 밀착이 중국을 조용히 긴장시킨 핵심 요인이라고 BBC는 전했다.



북·러 밀착은 중국에는 미국의 전략적 부담을 가중시켜 중국에 간접 이익이 되지만, 한·미·일 3각 군사협력 강화를 자극할 수 있어 중국이 원하는 바는 아니다.



실용적 접근도 동시에 진행 중이다. 중국의 대북 수출은 지난해 약 23억달러(약 3조2000억원)로 6년 만에 최고치를 기록했고, 베이징·평양 간 여객열차도 6년 만에 재개됐다. “서로 완전히 신뢰하지 않지만, 서로가 필요하다는 계산이 대화를 유지시키는 동력”이라고 BBC는 전했다.



윌리엄 양 국제위기그룹 동북아시아 선임연구원은 7일 CNBC에 “시 주석이 올해 첫 해외 방문지로 북한을 택했다는 사실 자체가 베이징이 관계 복원에 부여하는 의미를 보여준다”고 평가했다. CNBC는 시 주석이 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장 사이에서 메신저 역할을 할 수 있다고 관측했다.



김 위원장은 이번 회담을 통해 핵보유를 기정사실화하려 할 것이란 분석이 나온다. AP통신은 “김 위원장이 핵보유국 인정을 받아 대북 제재 해제를 요구하려 할 것”이라며 “미국과의 군비 감축 회담을 통해 핵 능력의 부분적 포기를 대가로 양보를 얻어내려 할 것”이라고 전망했다.

