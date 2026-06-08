직접 공항 나온 김정은·리설주…시진핑에 ‘극진 예우’

인공기·오성홍기 흔든 환영 인파 건물엔 두 정상 대형 초상화 배치 ‘비서실장’ 차이치와 왕이도 동행

북한은 7년 만에 국빈방문한 시진핑 중국 국가주석을 극진한 예우로 맞았다. 김정은 국무위원장 부부가 직접 공항에 나와 시 주석 부부를 맞이했고, 평양 시내 곳곳에 환영 현수막이 내걸렸다. 시 주석의 동선을 따라 북한 인공기와 중국 오성홍기를 든 인파가 배치됐다.



8일 중국중앙TV(CCTV)와 신화통신에 따르면 시 주석이 탑승한 전용기는 이날 정오 무렵 평양 순안공항에 도착했다. 전용기 앞으로 레드 카펫이 깔리고 의장대와 환영 인파가 도열했다. 공항에는 오성홍기와 인공기, “중화인민공화국 주석 습근평(시진핑) 동지를 열렬히 환영합니다” “조·중(북·중) 두 나라 인민들 사이의 불패의 친선단결 만세” 등 문구를 한글과 중문으로 적은 현수막이 내걸렸다.



김 위원장과 리설주 여사가 직접 시 주석 부부를 맞이했다. 시 주석은 전용기에서 내려 김 위원장과 악수했다. 시 주석과 김 위원장은 모두 양복 차림이었다. 김 위원장 부부는 시 주석의 2019년 6월 방북 때에도 공항에서 영접했다.



시 주석 차량은 오토바이 호위대의 경호를 받으며 공식 환영행사 장소인 김일성광장으로 이동했다. 도로는 통제됐고 가로등마다 오성홍기와 인공기가 내걸렸다. 시 주석 차량이 지나는 길목마다 환영 인파가 오성홍기와 인공기, 형형색색의 풍선을 군악대 연주에 맞춰 흔들었다.



김일성광장 중심 건물 위쪽에는 김일성·김정일 부자의 초상화가 걸려 있었고, 건물 아래쪽에는 시 주석과 김 위원장의 대형 초상화가 배치됐다.



군악대의 양국 국가 연주와 예포 21발 발사 이후 두 정상은 의장대를 사열했다. 군대는 한국어로 시진핑 동지의 건강을 기원한다고 외쳤다.



시 주석은 김 위원장의 안내를 받으며 정상회담 장소인 금수산 영빈관으로 이동했다. CCTV는 “공항에서 김일성광장으로, 그리고 금수산 영빈관으로 가는 길에 북한 시민들은 도로 양쪽에서 자발적으로 시 주석에게 손을 흔들었다”고 전했다.



시 주석 수행원에 비서실장 격인 차이치 중국공산당 중앙서기처 서기, 왕이 외교부장이 포함됐다.

