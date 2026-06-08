김정은 만난 시진핑 “새 시대 중·북관계 강화”

7년 만에 방북…1박2일 국빈 일정 김 “양국 관계 발전 제1 전략사업”

시진핑 중국 국가주석이 8일 김정은 북한 국무위원장과의 정상회담에서 “새로운 시대의 중·북관계에 대한 최상위 설계와 전략적 지도를 강화하겠다”고 밝혔다. 김 위원장도 “앞으로 북·중관계 발전을 국가의 가장 중요한 제1 전략사업으로 삼겠다”고 했다.



신화통신 보도에 따르면 시 주석과 김 위원장은 이날 평양 금수산영빈관에서 회담을 가졌다. 시 주석은 “이번 방문을 계기로 김 총비서 동지와 함께 새로운 시대의 중·조관계에 대한 최상위 설계와 전략적 지도를 강화하고, 중·조관계가 시대와 함께 발전하며 더 큰 성과를 거두도록 추진해 지역과 세계의 평화·안정·발전·번영에 적극 기여하기 바란다”고 말했다.



시 주석은 “중국과 조선 모두 공산당이 영도하는 사회주의 국가”라며 “국제 정세가 어떻게 변하든 전통 우호를 중시하는 확고한 입장은 변하지 않을 것”이라고 했다. 국제 질서가 요동치는 가운데 북·중이 사회주의 연대를 재확인한 것으로 풀이된다.



또 “외교·법 집행·군대 등 분야의 교류를 강화하고, 나와 총서기 동지가 도달한 중요 합의를 잘 이행해 중·조관계 발전을 위한 지혜와 역량을 모아야 한다”고 말했다. 시 주석은 “국경 통상구의 전면 재개와 민항 노선 및 국제여객열차 운행 재개를 계기로 인적 교류를 확대해야 한다”며 무역·농업·건설·과학기술·보건의료 등 분야의 실질 협력을 확대할 의향도 밝혔다. 정치·경제·군사를 비롯해 지역 및 국제 문제와 관련한 전면적인 협력 확대 의지를 드러낸 것이다.



김 위원장은 “북·중관계 발전을 국가의 가장 중요한 제1 전략사업으로 삼고 국가 관계의 모범으로 만들기 위해 최선을 다할 것”이라며 “지역과 세계의 평화와 번영에 공동 기여하겠다”고 했다. 김 위원장은 또 대만 문제와 관련해 “변함없이 ‘하나의 중국’ 원칙을 견지하고 중국의 핵심 이익 수호를 지지할 것”이라고 했다.



시 주석의 방북은 2019년 6월 이후 7년 만이며, 올해 첫 해외 순방지로 북한을 찾았다. 부인 펑리위안 여사와 이날 평양에 도착한 시 주석은 9일 귀국할 예정이다.

