김정은 “중국과의 친선이 제1의 전략 사업…조중 관계 새 장 열 것”

북한 매체 보도

시진핑 중국 국가주석과 김정은 북한 국무위원장이 평양에서 열린 정상회담에서 각 분야 협력을 확대·발전시키는 데 합의했다고 북한 매체들이 9일 보도했다.

조선중앙통신은 전날 금수산 영빈관에서 열린 북·중 정상회담에서 두 정상이 “두 당, 두 나라 사이의 고위급 래왕(왕래)을 통한 전략적 의사소통을 더욱 긴밀히 하고, 정치·경제·문화 등 각 분야에서의 교류와 협력을 보다 확대 발전 시켜 조·중 관계발전의 새로운 장”을 열기로 합의했다고 보도했다. 양국 정상은 다음달 북·중 우호협력조약 체결 65주년을 계기로 쌍방이 기념행사를 개최하는 데에도 의견을 같이했다고 통신은 전했다.

김 위원장과 시 주석은 “복잡다단한 세계정치 정세 속에서 조·중(북·중) 두 당, 두 나라 사이의 전략적 조정과 협력을 강화하고 양국의 주권과 안전, 발전 이익을 굳건히 고수하며, 지역과 세계의 평화와 발전을 공동으로 수호”하는 문제와 관련해 “만족한 견해 일치가 이룩”됐다고 통신은 전했다.

김 위원장은 “앞으로도 조·중 친선을 가장 중대한 제1의 전략적 사업으로 견지하겠다”라며 “두 나라 관계를 사회주의 국가 간 관계의 본보기로, 변색할 수 없는 특수하고 진실하며 공고한 전략적 관계로 강화, 발전시키기 위하여 모든 노력을 다할 것이며, 이것은 불변한 우리의 선택이고 의지”라고 말했다고 통신은 전했다.

김 위원장은 또 “정세가 어떻게 변하든 우리 당과 정부는 ‘하나의 중국’ 원칙에 립각하여 핵심리익을 수호하기 위한 중국당과 정부의 정책과 립장을 전적으로 지지 성원할 것”이라고도 했다.

통신은 이번 정상회담에 대해 “사회주의 위업 수행을 위한 공동의 투쟁 속에서 끊임없이 공고 발전되어온 조중친선의 불변성을 뚜렷이 과시하고 두 당, 두 나라 사이의 전략적 협조 관계 발전의 새로운 이정표를 세운 역사적인 계기”라고 의미를 부여했다.

전날 중국 매체들은 시 주석이 북한과 ‘외교·법 집행·군대 등 분야의 교류를 강화’한다고 밝힌 발언을 대대적으로 보도했으나 이날 중앙통신은 이 발언을 전하지 않았다. 시 주석은 전날부터 이틀간 일정으로 북한 평양을 방문 중이다. 시 주석은 이날 일정을 마치고 귀국할 것으로 전망된다.