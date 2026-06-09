‘BTS 효과’…4월 방한객 소비액 1조3000억원 ‘역대 최대’

올해 4월 한국을 찾은 외국인 관광객이 지출한 금액이 역대 최대인 1조3000억원을 넘어선 것으로 집계됐다.

방탄소년단(BTS)이 복귀했던 지난 3월에 처음으로 1조원대를 돌파한 데 이어 재차 최대치를 경신한 것이다. 특히 쇼핑과 패션, 음식 부문에서 큰 약진을 보였다.

9일 한국관광공사의 ‘한국관광데이터랩’에 따르면 올해 4월 기준 ‘글로벌 한류 소비액’은 1조3287억원으로 전월(1조917억원)보다 21.7% 늘었다. 전년 동월과 비교하면 54.6% 증가했다.

글로벌 한류 소비액이란 외국인 방한객의 카드 소비내역을 토대로, 관광과 관련성이 없거나 숙박과 교통처럼 한류 문화 영향권이 아닌 업종을 제외하고 산출한 금액을 뜻한다. 공연 관람, 쇼핑, 문화체험, 패션, 스포츠 관람 및 참여 등이 포함됐다.

소비액은 지난해 8월 7504억원을 시작으로 매달 증가하면서 같은 해 11월 9620억원으로 역대 최대를 기록했다. 이후 감소세를 보이며 올해 2월에 6450억원까지 줄어들었다.

BTS가 정규 5집 ‘아리랑’을 발표하고 서울 광화문 광장 일대에서 복귀 공연을 열었던 지난 3월엔 처음으로 1조원을 넘어섰다. 경기 고양에서 이들의 월드투어 막이 올랐던 4월에도 다시 한번 최대치를 경신했다.

4월 기준 업종별 비중을 보면 쇼핑이 38.4%로 가장 많았고, ‘뷰티웰니스’(22.0%), ‘패션’(14.0%), ‘라이프스타일푸드’(12.2%), ‘한식’(10.2%), ‘나이트컬처’(밤문화·1.6%) 순이었다.

방한객의 주요 체험활동을 분석한 ‘키워드별 언급량’의 경우 ‘공연관람’이 4만여건으로 가장 많았다. ‘덕질’(광적인 팬활동·1만3000여건), ‘댄스 배우기’(5500여건), ‘하이브·SM·JYP 등 엔터테인먼트 방문’(4900여건), ‘드라마·영화 관련 장소’(4800여건) 등이 뒤를 이었다.