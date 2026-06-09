금융사기 피해로 고통받는 어르신, 서울시 서울금융복지상담센터 도움 받아요

서울시 복지재단 서울금융복지상담센터는 금융사기와 채무 문제를 겪는 어르신을 위한 맞춤형 지원사업을 시행하고 있다고 9일 밝혔다.

최근 고령층을 대상으로 한 보이스피싱·불법사금융 등이 늘어나는 가운데 정보 접근과 대응에 어려움을 겪는 어르신들의 신속한 피해 회복을 돕는 사업이다. 센터는 동작구에 있는 중앙센터를 ‘어르신 맞춤형 지원 전담센터’로 운영하고 있다.

60세 이상 금융취약 어르신을 대상으로 금융사기피해 초기대응을 지원하고 불법사금융의 경우 추심 중단 등 조치를 돕는다. 서울시 민생사법경찰국과 연계해 신속한 수사가 이뤄질 수 있도록 하고, 과중한 채무가 발생한 경우 법률지원이나 공적 채무조정 등을 지원한다.

실제 센터의 지원으로 금융피해 위기를 극복한 사례도 나타나고 있다. 지난 4월 한 70대 기초생활수급자는 불법 다단계 사기 피해로 6000여만원의 빚을 진 채 센터를 찾았다. 센터는 개인 파산면책 신청을 도와 그가 불법추심에서 벗어나도록 했으며 우체국 공익재단 적금 가입을 안내해 소액 저축도 할 수 있게 도왔다고 한다.

금융피해 상담은 평일 오전 10시∼오후 5시 사이 중앙센터에 방문하거나 전화(☎ 02-711-6560∼1)해 받을 수 있다.