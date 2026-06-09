임미애 “최고의 후보 냈지만 패배… 대통령 지지율에만 기댄 민주당 매우 게을렀다”

임미애 더불어민주당 의원이 6·3 대구시장 선거 패배를 두고 “우리가 준비할 수 있는 최고의 후보를 내세웠지만 졌다”며 “이번 선거는 대구·경북의 눈으로 보면 전략의 실패”라고 말했다.

임 의원은 전날 페이스북에 “대구·경북 사람들의 대부분은 ‘내란종식 국가정상화’라는 민주당의 슬로건에 전혀 공감하지 못했다”며 이같이 썼다. 그는 “내란은 이미 사법의 영역에서 다뤄지고 있으니 ‘이재명 정부의 국가대도약, 지역균형 발전을 통해’라는 미래 먹거리 전략에 관심을 두고 미래를 다루고 싶어 했다”고 말했다.

임 의원은 “이 점을 누구보다 잘 알고 있었던 이가 바로 김부겸 후보”라며 “그는 처음부터 선거가 끝나는 순간까지 내란을 꺼내지 않았다”고 말했다.

임 의원은 선거 초반만 해도 이재명 대통령의 안정적 국정운영에 대한 기대감과 국민의힘에 대한 ‘회초리론’, 대구 경제 지원 필요성 등이 맞물리며 김 후보에 대한 폭발적 지지가 있었다고 평가했다. 그러나 선거가 진행되면서 민주당의 선거 전략 부재가 드러났고, 다수 의석을 가진 거대 여당에 대한 ‘견제 심리’가 작동했다고 진단했다.

임 의원은 “선거기간 동안 불거진 조작기소특검법이나 스타벅스 사태가 ‘민주당이 권력을 남용하려 한다’는 의구심을 부추겼다”고 말했다. 그는 “높은 국정지지율에도 불구하고 표는 민주당을 견제하는 데 쓰였다”며 “이 대통령의 지지율에 기대 선거를 치르려 했으니 매우 게을렀다”고 했다.

범여권 내부의 분열과 갈등을 당이 방치한 점도 패인으로 꼽았다. 그는 “무엇보다 아쉽고 화가 났던 점은 모든 뉴스가 평택에서 벌어지는 갈등과 한동훈에게 집중되었다는 점”이라며 “후보를 중심으로 캠프 간 갈등을 넘어 지지자들조차 사분오열되는 이 과정에 당은 어떤 역할도 하지 않았다. 무능했다”고 말했다.

임 의원은 “이런 상황을 대구경북 사람들은 ‘민주당의 오만’으로 해석하는 경향이 있다”며 “대구경북 기초의회 후보들의 선전에도 불구하고 기뻐할 수 없는 이유는 후보들의 고군분투를 당이 충분히 빛나게 해주지 못했다는 자책 때문”이라고 말했다.