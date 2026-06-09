지난해 하루 최대 3000명이 찾았던 서울 송파구 야시장이 올해 6월부터 기존 3곳에서 5곳으로 확대해 손님 맞이를 한다.

송파구는 마천시장, 방이시장, 풍납시장, 가락골 골목형상점가, 문정동 로데오상점가 등 5곳에서 순차적으로 야시장·음식문화 축제를 연다고 9일 밝혔다.

야시장은 먹거리장터를 중심으로 온누리상품권 페이백, 경품 행사, 체험 프로그램, 특별 할인행사 등을 운영해 초여름 밤 전통시장을 찾는 주민들에게 다양한 즐길거리를 제공할 예정이다.

축제의 시작은 마천시장이다. 12~13일 이틀간 열리는 ‘마천시장 야시장 축제’에서는 시장 내 음식점과 점포가 참여해 다양한 먹거리를 선보인다.

18~19일은 가락골 골목형상점가에서 ‘가락골 비어 페스타’가 열리고, 19~20일은 방이시장에서 ‘방이시장 막걸리 페스티벌’이 개최된다. 20일에는 풍납시장 야시장 축제가 예정돼 있다.

6월의 마지막 주말인 27일에는 문정동 로데오상점가에서 ‘월드 트립 페스티벌’이 열린다. 미국 내 세계 음식을 주제로 푸드트럭과 맥주 부스, 지역 예술인 버스킹 공연이 열린다.

서강석 송파구청장은 “각 시장 상인회가 지역 특색을 살린 먹거리와 문화 프로그램을 직접 준비한 만큼 주민과 방문객 모두가 함께 즐길 수 있는 축제가 될 것”이라고 말했다.

하반기에는 새마을시장, 석촌시장에서도 야간·음식 문화 축제를 추가로 개최해 지역 상권 활성화 분위기를 이어간다.