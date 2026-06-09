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6월 내내 즐기는 송파구 ‘야시장’···“먹고 마시러 오세요”

입력 2026.06.09 08:39

지난해 서울 송파구 풍납시장에서 열린 야시장 축제에 많은 시민들이 모여 공연을 관람하고 있다. 송파구 제공

지난해 서울 송파구 풍납시장에서 열린 야시장 축제에 많은 시민들이 모여 공연을 관람하고 있다. 송파구 제공

지난해 하루 최대 3000명이 찾았던 서울 송파구 야시장이 올해 6월부터 기존 3곳에서 5곳으로 확대해 손님 맞이를 한다.

송파구는 마천시장, 방이시장, 풍납시장, 가락골 골목형상점가, 문정동 로데오상점가 등 5곳에서 순차적으로 야시장·음식문화 축제를 연다고 9일 밝혔다.

야시장은 먹거리장터를 중심으로 온누리상품권 페이백, 경품 행사, 체험 프로그램, 특별 할인행사 등을 운영해 초여름 밤 전통시장을 찾는 주민들에게 다양한 즐길거리를 제공할 예정이다.

축제의 시작은 마천시장이다. 12~13일 이틀간 열리는 ‘마천시장 야시장 축제’에서는 시장 내 음식점과 점포가 참여해 다양한 먹거리를 선보인다.

18~19일은 가락골 골목형상점가에서 ‘가락골 비어 페스타’가 열리고, 19~20일은 방이시장에서 ‘방이시장 막걸리 페스티벌’이 개최된다. 20일에는 풍납시장 야시장 축제가 예정돼 있다.

6월의 마지막 주말인 27일에는 문정동 로데오상점가에서 ‘월드 트립 페스티벌’이 열린다. 미국 내 세계 음식을 주제로 푸드트럭과 맥주 부스, 지역 예술인 버스킹 공연이 열린다.

서강석 송파구청장은 “각 시장 상인회가 지역 특색을 살린 먹거리와 문화 프로그램을 직접 준비한 만큼 주민과 방문객 모두가 함께 즐길 수 있는 축제가 될 것”이라고 말했다.

하반기에는 새마을시장, 석촌시장에서도 야간·음식 문화 축제를 추가로 개최해 지역 상권 활성화 분위기를 이어간다.

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