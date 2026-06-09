경기 부천공원 물놀이장 7곳, 13일 일제히 무료 개방

경기 부천시 공원에 있는 물놀이장이 오는 13일 일제히 개장한다.

부천시는 시민들에게 휴식 공간과 어린이 놀이공간을 제공하기 위해 오는 13일부터 8월 16일까지 부천공원에 있는 물놀이장을 일제히 개장, 무료로 운영한다고 9일 밝혔다.

무료 개방하는 물놀이장은 중앙공원, 도당공원, 수주공원, 원미공원, 소사대공원, 오정대공원, 남부수자원생태공원 등 7곳이다.

물놀이장은 13일부터 7월 26일까지는 시범운영 기간으로, 주말에만 개장한다. 여름방학이 시작되는 7월 28일부터 8월 16일까지는 매일 운영한다. 다만, 매주 월요일은 시설점검과 청소를 위해 휴장한다.

이용 대상은 13세 이하 어린이로, 5세 이하 유아는 보호자와 함께 입장해야 한다. 이용 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지이다. 이용객은 수영복 또는 래쉬 가드, 아쿠아 슈즈 등 물놀이 전용 복장을 착용해야 한다.

부천시는 시민들이 안심하고 이용할 수 있도록 물놀이장마다 전문 안전요원을 상시 배치하고, 수질관리를 위해 매시간 수질 상태를 점검하기로 했다. 이와함께 2시간 간격으로 잔류염소를 측정해 적정 수질을 유지할 예정이다.

물놀이장 운영 여부와 기상 상황에 따른 임시 휴장 여부는 부천시 누리집이나 부천시 콜센터(032)320-3000, 또는 현장 QR코드를 통해 확인할 수 있다.

김병수 부천시 공원관리과장은 “가까운 공원에서 시원하고 건강하게 여름을 즐길 수 있도록 물놀이장 수질과 안전관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.