미, 비핵화 빠진 북·중 회담에 “트럼프·시진핑, 북 비핵화 목표 공유” 강조

북·중 정상회담에서 한반도 비핵화에 대한 언급이 빠진 가운데 미국 국무부는 “도널드 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 북한 비핵화라는 공유된 목표를 확인했다”고 밝혔다.

미 국무부 대변인은 8일(현지시간) 북·중 정상회담 결과에 대한 언론의 질의에 이같이 답했다. 앞서 트럼프 행정부는 지난달 14~16일 베이징에서 열린 미·중 정상회담 결과를 담은 팩트시트에서 중국도 북한 비핵화의 필요성에 동의했다고 공개한 바 있다. 다만 당시 중국 측이 내놓은 정상회담 결과 자료에는 북한 비핵화가 언급되지 않았다.

미국이 이 같은 사실을 다시 한번 강조한 것은 미국이 이란 핵 보유 저지를 목표로 대이란 전쟁을 100일 이상 진행하고 있는 상황에서 북한에 대한 비핵화 요구에 변함이 없음을 밝히는 한편, 북한의 핵 무장 저지를 위해 유엔 안전보장이사회 상임이사국인 중국이 나름의 역할을 해야 한다는 점을 압박하기 위한 것으로 해석된다.

2019년 이후 7년만에 북한을 찾은 시 주석은 8일 평양 금수산 영빈관에서 김정은 북한 국무위원장과 회담하고 양국 간 전략 협력 강화와 교류 확대에 뜻을 모았다.

중국 관영 신화통신 등에 따르면 시 주석은 “국경 통상구의 전면 재개와 민항 노선 및 국제 여객열차 운행 재개 등 인적 교류를 확대해야 한다”고 밝혀 전면적인 협력 확대 의지를 드러냈다. 김 위원장도 “북·중관계 발전을 국가의 가장 중요한 제1 전략사업으로 삼겠다”고 화답했다. 또 대만 문제와 관련해 “변함없이 ‘하나의 중국’ 원칙을 견지하고 중국의 핵심 이익 수호를 지지할 것”이라고 밝혔다.

신화통신이 공개한 회담 결과에는 북한 비핵화나 한반도 문제 해결에 대한 언급은 없었다.