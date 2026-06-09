교황 “무기로는 평화 못 이뤄…정의와 대화가 진정한 안보”

유럽 각국 군비확장 논의에 우려 AI 윤리적 통제 필요성도 강조

스페인을 방문 중인 레오 14세 교황이 국제 분쟁과 유럽의 재무장 움직임에 우려를 표하며 대화를 통한 평화 구축을 촉구했다. 이주민 보호와 인공지능(AI)의 윤리적 통제 필요성도 강조했다.

AP통신과 바티칸뉴스에 따르면 교황은 스페인 방문 사흘째인 8일(현지시간) 마드리드 스페인 의회에서 연설했다. 현직 교황이 스페인 의회에서 연설한 것은 이번이 처음이다.

미국·이란 전쟁 등 세계 분쟁을 비판해온 교황은 이날 “모든 전쟁은 결국 협상 능력에 대한 고통스러운 패배”라고 말했다. 이어 “무기는 일시적인 침묵을 강요할 수는 있지만 진정하고 지속적인 평화를 구축할 수는 없다”고 밝혔다.

특히 최근 유럽 각국에서 군비 확장 논의가 이어지는 데 대해 우려를 나타냈다. 그는 “세계 여러 지역, 특히 유럽에서도 재무장이 국제 정세의 불안정성에 대한 거의 불가피한 대응책으로 다시 거론되는 것은 우려스러운 일”이라고 말했다. 이어 “진정한 안보는 정의와 인내심 있는 대화, 국제법 존중, 그리고 전쟁으로 이익을 얻는 이해관계보다 인간의 생명을 우선하는 정책에서 비롯된다”고 강조했다.

교황은 기술 발전 과정에서 인간의 존엄성을 지켜야 한다고도 강조했다. 그는 “기술적 진보는 놀라운 가능성을 제시한다”면서도 “최근 발표한 회칙에서 언급했듯 기술 자체는 중립적이지 않다”고 말했다. 레오 교황은 최근 회칙에서 AI 기술을 인간의 오만과 욕망을 상징하는 ‘바벨탑’에 빗대 비판한 바 있다.

그는 “시대의 변화 앞에서 우리는 인간의 위치가 결정에서 어떤 의미를 갖는지, 노동의 존엄성과 연대, 사회정책과 공동선이 오늘날 어떻게 새로운 방식으로 제시되는지에 초점을 맞춰야 한다”고 말했다.

군사 분야에서의 AI 활용에도 경계심을 드러냈다. 그는 “생사 결정이 결코 자동화 시스템에 맡겨지거나 인간의 도덕적 책임에서 벗어나서는 안 된다”며 “엄격한 윤리적 경각심이 필요하다”고 말했다.

이주민 문제에 대해서는 단순한 국경 관리 차원을 넘어 근본 원인 해결이 필요하다고 밝혔다. 그는 “이주민과 난민 문제는 사람에 초점을 맞추고 그들이 떠날 수밖에 없는 근본적 원인을 해결하는 대응을 요구한다”고 말했다.

그는 안전하고 합법적인 이동 경로를 보장하고 이주민의 사회 통합을 지원해야 한다고 제안했다. 동시에 경제적 불평등과 기후위기, 안보 불안 등으로 인해 사람들이 고향을 떠나지 않아도 되는 환경을 조성해야 한다고 밝혔다.

그는 “어느 나라도 이러한 도전에 홀로 맞설 수 없다”며 “이주민들에게 보호와 수용, 사회 통합의 기회를 보장할 수 있는 조직적이고 효과적인 대응이 필요하다”고 말했다.

연설이 끝난 뒤 의원들은 약 7분 동안 기립박수를 보냈으며 곳곳에서 “교황 만세”라는 외침이 나왔다. 교황의 외국 의회 연설은 드문 일로, 전임 프란치스코 교황은 2015년 미국 의회에서, 베네딕토 16세 교황은 2011년 독일 의회에서 각각 연설한 바 있다.

오는 12일까지 이어지는 스페인 방문 기간 교황은 아프리카에서 유럽으로 향하는 이주민들의 주요 관문인 카나리아제도도 방문해 바다에서 목숨을 잃은 이주민들을 추모할 예정이다.

교황은 이날 가톨릭 성직자에게 성폭력을 당한 피해자들과 약 1시간 동안 면담했다. 피해자들은 교회의 대응 방안을 제안했고, 교황은 교회를 더욱 안전한 공간으로 만들기 위해 노력하겠다고 약속한 것으로 전해졌다.