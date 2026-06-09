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이 대통령, 첫 G7 유럽 순방 출국···“글로벌 복합위기 속 협력 지평”

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본문 요약

9일 9박10일간 유럽 순방을 떠나는 이재명 대통령이 "글로벌 복합위기 속에서 협력의 지평을 넓히며, 우리 경제와 외교의 기반을 더욱 굳건히 다지기 위한 여정"이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 "취임 이후 처음으로 유럽을 방문한다"며 이같이 적었다.

이 대통령은 "첫 방문국은 다양성을 존중하며 고유한 문화와 전통을 발전시켜 온 벨기에"라며 "유럽의 물류 중심지이자 혁신적인 중소기업 성장 생태계를 갖춘 벨기에는 우리 기업들의 유럽 진출을 확대하고, 새로운 성장 기회를 만들어가는 데 든든한 파트너가 될 것"이라고 밝혔다.

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이 대통령, 첫 G7 유럽 순방 출국···“글로벌 복합위기 속 협력 지평”

입력 2026.06.09 09:40

수정 2026.06.09 09:41

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  • 민서영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

주요7개국(G7) 정상회의 참석과 유럽 순방을 위해 출국하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일 성남 서울공항 공군 1호기에서 환송객에게 인사하고 있다. 연합뉴스

주요7개국(G7) 정상회의 참석과 유럽 순방을 위해 출국하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일 성남 서울공항 공군 1호기에서 환송객에게 인사하고 있다. 연합뉴스

9일 9박10일간 유럽 순방을 떠나는 이재명 대통령이 “글로벌 복합위기 속에서 협력의 지평을 넓히며, 우리 경제와 외교의 기반을 더욱 굳건히 다지기 위한 여정”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 “취임 이후 처음으로 유럽을 방문한다”며 이같이 적었다.

이 대통령은 “첫 방문국은 다양성을 존중하며 고유한 문화와 전통을 발전시켜 온 벨기에”라며 “유럽의 물류 중심지이자 혁신적인 중소기업 성장 생태계를 갖춘 벨기에는 우리 기업들의 유럽 진출을 확대하고, 새로운 성장 기회를 만들어가는 데 든든한 파트너가 될 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 “문화와 인적 교류의 잠재력도 매우 크다”며 “다음달 초 BTS의 첫 벨기에 단독 콘서트를 앞두고 있는 만큼, 양국의 미래 세대를 잇는 협력도 한층 더 깊어질 것이라 믿는다”고 적었다.

이 대통령은 또 “특히 올해는 대한민국-벨기에 수교 125주년을 맞는 뜻깊은 해”라며 “바트 드 웨브흐 총리님과의 첫 만남이 양국 관계를 더욱 발전시키고, 나아가 미래 협력의 새길 여는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 9시쯤 김혜경 여사와 함께 경기 성남 서울공항에서 대통령 전용기(공군 1호기)를 이용해 벨기에 브뤼셀로 출국했다

이 대통령은 프랑스 에비앙에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의 참석 등을 위해 취임 후 첫 유럽 순방길에 올랐다. 이 대통령은 이날부터 18일까지 열흘간 벨기에와 유럽연합(EU), 이탈리아, 바티칸을 방문해 정상회담 등 일정을 소화한다.

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