이 대통령, 첫 G7 유럽 순방 출국···“글로벌 복합위기 속 협력 지평”

9일 9박10일간 유럽 순방을 떠나는 이재명 대통령이 “글로벌 복합위기 속에서 협력의 지평을 넓히며, 우리 경제와 외교의 기반을 더욱 굳건히 다지기 위한 여정”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스에 “취임 이후 처음으로 유럽을 방문한다”며 이같이 적었다.

이 대통령은 “첫 방문국은 다양성을 존중하며 고유한 문화와 전통을 발전시켜 온 벨기에”라며 “유럽의 물류 중심지이자 혁신적인 중소기업 성장 생태계를 갖춘 벨기에는 우리 기업들의 유럽 진출을 확대하고, 새로운 성장 기회를 만들어가는 데 든든한 파트너가 될 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 “문화와 인적 교류의 잠재력도 매우 크다”며 “다음달 초 BTS의 첫 벨기에 단독 콘서트를 앞두고 있는 만큼, 양국의 미래 세대를 잇는 협력도 한층 더 깊어질 것이라 믿는다”고 적었다.

이 대통령은 또 “특히 올해는 대한민국-벨기에 수교 125주년을 맞는 뜻깊은 해”라며 “바트 드 웨브흐 총리님과의 첫 만남이 양국 관계를 더욱 발전시키고, 나아가 미래 협력의 새길 여는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 9시쯤 김혜경 여사와 함께 경기 성남 서울공항에서 대통령 전용기(공군 1호기)를 이용해 벨기에 브뤼셀로 출국했다

이 대통령은 프랑스 에비앙에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의 참석 등을 위해 취임 후 첫 유럽 순방길에 올랐다. 이 대통령은 이날부터 18일까지 열흘간 벨기에와 유럽연합(EU), 이탈리아, 바티칸을 방문해 정상회담 등 일정을 소화한다.