창간 80주년 경향신문

세종시, 돌봄 사각지대 해소 나선다···통합돌봄 서비스 제공기관 모집

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

세종시가 돌봄이 필요한 시민들의 안정적인 일상생활을 지원하기 위해 통합돌봄 서비스 제공기관 모집에 나선다.

세종시는 오는 12일부터 19일까지 '통합돌봄 일상생활 지원사업'의 서비스 제공기관을 공개 모집한다고 9일 밝혔다.

이번 사업은 지난 3월 시행된 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률'에 따른 통합돌봄 사업의 일환으로, 기존 공적 돌봄서비스의 지원을 받기 어려운 돌봄 사각지대 시민들에게 지역 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 추진된다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

세종시, 돌봄 사각지대 해소 나선다···통합돌봄 서비스 제공기관 모집

입력 2026.06.09 09:58

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

가사·방문목욕·식사 지원 분야 공모

선정 기관은 다음달부터 서비스 제공

세종시청 전경. 강정의 기자

세종시청 전경. 강정의 기자

세종시가 돌봄이 필요한 시민들의 안정적인 일상생활을 지원하기 위해 통합돌봄 서비스 제공기관 모집에 나선다.

세종시는 오는 12일부터 19일까지 ‘통합돌봄 일상생활 지원사업’의 서비스 제공기관을 공개 모집한다고 9일 밝혔다.

이번 사업은 지난 3월 시행된 ‘의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률’에 따른 통합돌봄 사업의 일환으로, 기존 공적 돌봄서비스의 지원을 받기 어려운 돌봄 사각지대 시민들에게 지역 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 추진된다.

모집 분야는 가사 지원, 방문목욕, 식사 지원 등 3개 분야다. 선정된 기관은 다음달부터 해당 서비스를 제공하게 된다.

신청 대상은 세종시에 소재한 사회복지법인, 비영리법인·단체, 사회적협동조합, 사회적기업 등 관련 역량을 갖춘 기관이다.

모집 공고와 신청 서식은 세종시청 누리집에서 확인할 수 있으며 자세한 사항은 세종시 돌봄건강과 통합돌봄팀으로 문의하면 된다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글