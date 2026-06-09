세종시, 돌봄 사각지대 해소 나선다···통합돌봄 서비스 제공기관 모집

세종시가 돌봄이 필요한 시민들의 안정적인 일상생활을 지원하기 위해 통합돌봄 서비스 제공기관 모집에 나선다.

세종시는 오는 12일부터 19일까지 '통합돌봄 일상생활 지원사업'의 서비스 제공기관을 공개 모집한다고 9일 밝혔다.

이번 사업은 지난 3월 시행된 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률'에 따른 통합돌봄 사업의 일환으로, 기존 공적 돌봄서비스의 지원을 받기 어려운 돌봄 사각지대 시민들에게 지역 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 추진된다.