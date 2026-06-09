세종지방법원 건립 본궤도···1042억 투입해 2031년 개원 목표

행복청, 건축설계공모 공고 8월 말 당선작 선정·기본·실시설계권 부여

그동안 대전지방법원을 이용해야 했던 세종시민들의 사법서비스 접근성 개선을 위한 세종지방법원 건립 사업이 본격화된다.

행정중심복합도시건설청(행복청)은 9일 세종지방법원 건립 사업 추진을 위한 건축설계공모를 공고했다고 밝혔다.

세종지방법원 건립은 세종시민들의 사법서비스 이용 불편을 해소하고 행정수도 기능에 걸맞은 사법 인프라를 확충하기 위해 추진되는 사업이다. 지난해 10월 법원설치법 개정으로 법적 근거가 마련된 이후 사업 추진에 속도가 붙었다.

행복청은 사업계획 적정성 검토와 건축기획 등 사전 절차를 마무리했으며 이번 설계공모를 시작으로 사업을 본격 추진할 계획이다.

세종지방법원은 세종시 반곡동(4-1생활권)에 총사업비 1042억원을 투입해 연면적 1만6805㎡ 규모로 건립된다. 개원 목표 시점은 2031년 3월이다.

행복청은 오는 15일까지 참가 신청을 받은 뒤 오는 8월18일까지 설계 작품을 접수하고 심사를 거쳐 8월 말 최종 당선작을 선정할 예정이다. 당선자에게는 약 21억원 규모의 기본 및 실시설계권이 부여된다.

이번 설계공모는 법원 시설의 상징성과 공공성을 반영하면서도 행복도시 도시경관과 조화를 이루는 공공건축물 구현에 초점을 맞췄다. 특히 법원 특성에 맞는 보안체계 구축, 민원인·재판관계자·직원 간 동선 분리, 향후 조성될 세종지방공소청과의 연계성 등을 고려한 창의적이고 완성도 높은 설계안을 제안받을 계획이다.

세종지방공소청은 공소청법 제정에 따라 올해 하반기 조직 운영 세부 방안이 마련되는 대로 예산당국과 법무부 협의를 거쳐 건립이 추진된다. 행복청은 세종지방법원 개원 시점에 맞춰 공소 기능에도 공백이 발생하지 않도록 관계기관과 협력을 이어갈 방침이다.

설계공모 관련 세부 사항은 행복청 누리집과 조달청 나라장터, 국토교통부 세움터, 한국부동산원 건축허브 등에서 확인할 수 있다.