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닷새 일정 마치고 출국한 젠슨 황 “한국과 AI 미래 만들 것···곧 다시 오길 기대”

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본문 요약

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 9일 닷새간의 방한 일정을 마치고 출국했다.

황 CEO는 이날 오전 김포공항을 통해 출국하기 전 취재진과 만나 방한 성과에 대해 "매우 좋은 미팅을 가졌고 매우 좋은 파트너십도 발표했다"며 "SK하이닉스와 사업 확장 및 협력 다각화를 위한 다년간 파트너십을 체결했고, 네이버·SK텔레콤과도 각각 인공지능 클라우드 파트너십을 맺었다"고 말했다.

황 CEO는 엔비디아가 한국에 기여한 점이 무엇이냐는 취지의 질문에 "가장 큰 기여는 AI 산업을 만들고 AI 생태계를 창출한 것"이라며 "우리의 기술 없이는 이런 첨단 슈퍼컴퓨터를 구축하는 것이 불가능하고, 이제 훌륭한 파트너십을 맺었으니 함께 이 산업을 키워나갈 것"이라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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닷새 일정 마치고 출국한 젠슨 황 “한국과 AI 미래 만들 것···곧 다시 오길 기대”

입력 2026.06.09 10:06

수정 2026.06.09 10:11

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  • 김유진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 일정을 마친 뒤 9일 서울김포비즈니스항공센터를 통해 출국하며 손을 흔들고 있다. 연합뉴스

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 일정을 마친 뒤 9일 서울김포비즈니스항공센터를 통해 출국하며 손을 흔들고 있다. 연합뉴스

“한국에 곧 다시 오길 기대한다.”

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 9일 닷새간의 방한 일정을 마치고 출국했다.

황 CEO는 이날 오전 김포공항을 통해 출국하기 전 취재진과 만나 방한 성과에 대해 “매우 좋은 미팅을 가졌고 매우 좋은 파트너십도 발표했다”며 “SK하이닉스와 사업 확장 및 협력 다각화를 위한 다년간 파트너십을 체결했고, 네이버·SK텔레콤과도 각각 인공지능(AI) 클라우드 파트너십을 맺었다”고 말했다.

황 CEO는 엔비디아가 한국에 기여한 점이 무엇이냐는 취지의 질문에 “가장 큰 기여는 AI 산업을 만들고 AI 생태계를 창출한 것”이라며 “우리의 기술 없이는 이런 첨단 슈퍼컴퓨터를 구축하는 것이 불가능하고, 이제 훌륭한 파트너십을 맺었으니 함께 이 산업을 키워나갈 것”이라고 말했다.

그는 한국 방문 기간 “저와 가족 모두 진심으로 환대받는다고 느꼈다”면서 “한국과 함께 미래를 만들어 나가는 것에 강한 동기부여와 설렘을 느낀다”고 말했다.

특히 “한국에는 로봇공학과 AI 인프라 분야에 정말 큰 기회가 있고, 한국 기업들과의 파트너십을 통해 해외 사업을 확장할 기회도 크다”고 말했다.

황 CEO는 한국을 다시 찾을 계획이 있느냐는 질문에 “나의 삼겹살과 치킨 친구들(My barbecue pork and fried chicken friends)도 휴식이 필요하다”고 웃으며 “파트너들과의 비즈니스가 매우 바쁘게 돌아가고 있어 곧 다시 오기를 기대한다”고 말했다.

지난 5일 입국한 황 CEO는 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등 국내 주요 기업 총수와 연쇄 회동하며 AI 협력 방안을 논의했다. 또한 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 김택진 엔씨소프트 대표, 장병규 크래프톤 대표를 비롯해 게임업계와 AI·로봇 스타트업 관계자들과도 만났다.

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