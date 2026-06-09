1분기 GDP 1.8%···1인당 국민총소득 연내 4만달러 가시권

올해 1분기 한국 경제가 반도체 수출 호조 등으로 전분기 대비 큰 폭으로 성장했다. 한국은행은 현재의 증가세가 유지되면 올해 안에 1인당 국민총소득(GNI)이 4만 달러에 근접할 것으로 전망했다.

한은 1분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(직전분기대비·잠정치)이 1.8%로 집계됐다고 9일 밝혔다. 이는 한은이 지난 4월23일 발표한 속보치(1.7%)도 예상치를 크게 웃돌았는데 그보다 0.1%포인트 높아진 수치다. 분기 기준으로는 2020년 3분기(2.2%) 이후 가장 큰 폭의 상승이다.

분기 성장률은 지난해 1분기 역성장(-0.2%) 후 2분기 0.6%, 3분기 1.4% 등으로 개선되다가 4분기 -0.1%로 다시 주저앉았지만 올해 들어 급반등했다. 명목 GDP는 전기 대비 10.5% 성장했다.

김화용 한은 국민소득부장은 “1분기 GDP가 0.1%포인트 상향된 것은 연간 성장률을 0.1%포인트 높이는 효과가 있다”고 말했다. 한은이 올해 경제성장률 전망치를 지난 2월 2.0%에서 5월에 2.6%로 올렸는데, 2.7%로 더 높아질 수 있다는 뜻이다.

부문별로는 수출과 설비투자 증가세가 두드러졌다. 1분기 수출은 반도체 등 정보기술(IT) 품목 위주로 5.9% 증가했고, 수입도 기계 및 장비, 자동차 등을 중심으로 3.9% 늘었다.

1분기 성장률의 부문별 기여도를 보면, 순수출(수출-수입)은 성장률을 1.1%포인트 끌어올렸다. 수입이 늘었지만 수출 증가 폭이 더 컸다.

업종별로는 제조업이 컴퓨터, 전자 및 광학기기, 1차 금속 등을 중심으로 3.9% 증가했다. 다만 정보통신기술(ICT) 제조업이 15.4% 증가한 반면, 비ICT 제조업은 0.9% 감소해 대조를 보였다.

1분기 실질 국민총소득(GNI)은 전 분기보다 9.2% 증가했다. 실질 국외순수취요소소득(한국인이 외국에서 버는 소득-외국인이 한국에서 버는 소득)이 8조2000억원에서 11조6000억원으로 늘어난 영향이 컸다.

이날 발표된 2025년 국민계정(잠정)을 보면, 지난해 1인당 GNI는 3만6963달러로 전년보다 0.3% 증가했다. 원화 기준으로는 5257만원으로 증가율은 4.6%였다.

한은은 기업 실적과 원·달러 환율에 따라 올해 1인당 GNI가 4만 달러를 달성할 수 있다고 내다봤다.

김 부장은 “현재와 같은 높은 명목 증가세가 유지된다면 금년 중 1인당 GNI가 4만달러에 근접할 것으로 본다”며 “3월에는 2028년 정도(4만달러 달성 시점)로 말했는데, 그때보다는 앞당겨질 가능성이 커진 것은 분명하다”고 말했다. 그는 “다만 4만달러 달성 여부는 기업 실적과 원·달러 환율에 따라 결정될 것”이라고 말했다. 1분기의 높은 실적이 유지되면서, 현재 1500원을 넘는 원·달러 환율이 안정되면 가능하다는 뜻으로 해석된다.

국민총소득(GNI)은 한 나라의 국민이 국내외 생산활동으로 번 소득의 총합이다. 외국에 사는 한국 국민이 번 소득은 포함되고, 한국에 사는 외국인이 번 소득은 집계에 빠진다. 국내총생산(GDP)은 국적과 상관없이 국내에서 생산된 모든 가치를 합산해 산출한다.