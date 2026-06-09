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경찰 등 한화에어로스페이스 폭발 사고 현장 2차 합동 감식

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본문 요약

경찰과 소방 등 관계당국이 9일 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고 현장에 대한 2차 합동감식에 들어갔다.

관계당국은 폭발로 인한 화재가 발생한 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 56동 세척공실에서 정확한 폭발·발화 지점과 원인을 찾기 위해 기계 설비 등에 대한 정밀감식과 유류물 수색을 진행하고 있다.

한화에어로스페이스 대전사업장 56동 세척공실에서는 지난 1일 10시59분쯤 폭발로 인한 화재가 발생해 5명이 숨지고 2명이 다쳤다.

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경찰 등 한화에어로스페이스 폭발 사고 현장 2차 합동 감식

입력 2026.06.09 10:35

  • 이종섭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경찰 관계자들이 지난 2일 현장 합동감식을 위해 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 안으로 들어가고 있다. 연합뉴스

경찰 관계자들이 지난 2일 현장 합동감식을 위해 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 안으로 들어가고 있다. 연합뉴스

경찰과 소방 등 관계당국이 9일 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고 현장에 대한 2차 합동감식에 들어갔다.

이날 합동감식에는 대전경찰청과 대전시소방본부, 국립과학수사연구원, 안전보건공단 등에서 20여명의 인력이 투입됐다.

관계당국은 폭발로 인한 화재가 발생한 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 56동 세척공실에서 정확한 폭발·발화 지점과 원인을 찾기 위해 기계 설비 등에 대한 정밀감식과 유류물 수색을 진행하고 있다.

한화에어로스페이스 대전사업장 56동 세척공실에서는 지난 1일 10시59분쯤 폭발로 인한 화재가 발생해 5명이 숨지고 2명이 다쳤다. 관계당국은 사고 발생 다음날인 지난 2일 40여명을 투입해 56동 세척공실에 대한 1차 합동감식을 진행했다.

현장 감식과 동시에 사고 원인과 책임 소재를 가리기 위한 수사도 진행 중이다. 사고 직후 수사전담팀을 꾸린 대전경찰청은 가재웅 한화에어로스페이스 대전사업장장을 업무상과실치사상 혐의로 입건해 조사하고 있다. 대전지방고용노동청도 가 사업장장을 산업안전보건법 위반 혐의로 입건하고, 손재일 대표이사에 대해서는 중대재해처벌 등에 관한 법률 위반 혐의를 적용해 조사 중이다. 경찰은 이들을 포함해 회사 관계자 3명에 대해 출국금지 조치도 취했다.

경찰과 노동당국은 앞서 지난 4일 한화에어로스페이스 서울 본사와 대전사업장, 대전R&D캠퍼스 등 3곳에 대한 압수수색도 진행했다. 임직원 휴대전화 6대와 각종 서류 등 5400여점의 압수물에 대한 분석 작업이 현재 진행 중이다. 경찰 관계자는 “정밀감식을 통해 발화 원인과 장소를 확인하는 한편 압수수색을 통해 확보한 자료 분석과 관련자 조사 등 면밀한 수사를 진행해 사고 원인과 책임 소재를 명확하 규명해 나가겠다”고 말했다.

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