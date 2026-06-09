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본문 요약

이재명 대통령의 유럽 순방길 공항 환송 행사에 정청래 더불어민주당 대표가 9일 초대받지 못했다.

이 대통령 환송 행사에는 정 대표는 초대받지 못했다.

이 대통령 순방 환송 행사에 여당 대표가 아닌 총리가 참석한 것은 현 정부 출범 후 처음이다.

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이 대통령 순방 배웅에 정청래 빠지고, 이례적으로 김민석 총리 참석…왜?

입력 2026.06.09 10:40

G7(주요7개국) 정상회의 참석을 계기로 유럽 순방길에 나서는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 청와대사진기자단

G7(주요7개국) 정상회의 참석을 계기로 유럽 순방길에 나서는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일 오전 경기 성남시 서울공항에서 공군 1호기에 탑승하기 위해 이동하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령의 유럽 순방길 공항 환송 행사에 정청래 더불어민주당 대표가 9일 초대받지 못했다. 이 대통령이 전날 6·3 지방선거 격전지 패배 원인을 두고 정 대표가 이끄는 민주당 지도부를 우회적으로 비판한 지 하루 만이다. 8월 전당대회를 앞두고 당·청 관계 긴장이 높아지고 있다.

이 대통령은 이날 서울공항을 통해 벨기에 수도 브뤼셀로 출국하며 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 계기로 한 열흘간의 유럽 순방 일정을 시작했다.

이 대통령 환송 행사에는 정 대표는 초대받지 못했다. 대신 김민석 국무총리가 배웅했다. 이 대통령 순방 환송 행사에 여당 대표가 아닌 총리가 참석한 것은 현 정부 출범 후 처음이다.

청와대 관계자는 정 대표를 초대하지 않은 이유로 “중동 전쟁의 장기화와 선관위 부실 관리 대응 등의 국내 상황을 염두에 둬 청와대 및 내각 인사 등 환송 인원을 최소화했다”고 밝혔다.

정치권에서는 이 대통령이 정 대표에 대한 불편한 심기를 드러낸 것 아니냐는 해석이 나온다. 정 대표는 이번을 제외하고 그간 이 대통령의 순방길을 한번도 빠짐없이 배웅한 ‘최소 인원’에 포함돼 왔기 때문이다.

이 대통령은 전날 청와대에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 6·3 지방선거 격전지 패배를 두고 “이길 것을 졌다거나 이겨야 하는 곳을 졌다면 문제가 다르다”며 “최소한 성공은 아니다”라고 말했다. 선거 직후 “전국적인 큰 승리”라고 평가한 정 대표와 의견을 달리 한 것이다.

이 대통령은 “우리하고 색깔이 다른 사람, 생각이 다른 사람들을 최대한 많이 모아서 포용, 통합의 역할을 잘 해야 한다”고 우회적으로 비판했다. 보수정당 출신인 김용남 경기 평택을 민주당 후보의 자격에 의문을 제기해온 유시민 작가·방송인 김어준씨와 김 후보 사퇴론에 소극적으로 대응한 정 대표를 겨냥한 발언 아니냐는 해석이 나왔다.

영문번역(English Translation)
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