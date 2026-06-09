이 대통령 순방 배웅에 정청래 빠지고, 이례적으로 김민석 총리 참석…왜?

이재명 대통령의 유럽 순방길 공항 환송 행사에 정청래 더불어민주당 대표가 9일 초대받지 못했다. 이 대통령이 전날 6·3 지방선거 격전지 패배 원인을 두고 정 대표가 이끄는 민주당 지도부를 우회적으로 비판한 지 하루 만이다. 8월 전당대회를 앞두고 당·청 관계 긴장이 높아지고 있다.

이 대통령은 이날 서울공항을 통해 벨기에 수도 브뤼셀로 출국하며 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 계기로 한 열흘간의 유럽 순방 일정을 시작했다.

이 대통령 환송 행사에는 정 대표는 초대받지 못했다. 대신 김민석 국무총리가 배웅했다. 이 대통령 순방 환송 행사에 여당 대표가 아닌 총리가 참석한 것은 현 정부 출범 후 처음이다.

청와대 관계자는 정 대표를 초대하지 않은 이유로 “중동 전쟁의 장기화와 선관위 부실 관리 대응 등의 국내 상황을 염두에 둬 청와대 및 내각 인사 등 환송 인원을 최소화했다”고 밝혔다.

정치권에서는 이 대통령이 정 대표에 대한 불편한 심기를 드러낸 것 아니냐는 해석이 나온다. 정 대표는 이번을 제외하고 그간 이 대통령의 순방길을 한번도 빠짐없이 배웅한 ‘최소 인원’에 포함돼 왔기 때문이다.

이 대통령은 전날 청와대에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 6·3 지방선거 격전지 패배를 두고 “이길 것을 졌다거나 이겨야 하는 곳을 졌다면 문제가 다르다”며 “최소한 성공은 아니다”라고 말했다. 선거 직후 “전국적인 큰 승리”라고 평가한 정 대표와 의견을 달리 한 것이다.

이 대통령은 “우리하고 색깔이 다른 사람, 생각이 다른 사람들을 최대한 많이 모아서 포용, 통합의 역할을 잘 해야 한다”고 우회적으로 비판했다. 보수정당 출신인 김용남 경기 평택을 민주당 후보의 자격에 의문을 제기해온 유시민 작가·방송인 김어준씨와 김 후보 사퇴론에 소극적으로 대응한 정 대표를 겨냥한 발언 아니냐는 해석이 나왔다.