경찰, 경남도청 압수수색···박완수 캠프 ‘딥페이크 영상·관권선거 의혹’ 수사

6·3 지방선거 과정에서 불거진 국민의힘 박완수 경남지사 당선인 캠프 측의 ‘딥페이크 영상·관권선거 의혹’과 관련해 경찰이 강제수사에 착수했다.

경남경찰청 사이버수사과는 9일 오전 10시부터 경남도청을 압수수색 하고 있다. 이번 압수수색에는 경찰 10여명이 투입됐으며 이번 의혹과 관련한 자료를 수집하고 있는 것으로 파악됐다.

도청 외에 여러 곳에서도 압수수색을 하고 있다고 경찰은 전했다.

이번 압수수색은 경남지사 선거 막판 불거진 ‘딥페이크 영상·관권선거’ 의혹과 관련된 공직선거법 위반 혐의 사건으로 진행된 것으로 확인됐다.

앞서 경찰은 국민의힘 박완수 경남지사 당선인 캠프 관계자와 경남도청 전현직 공무원 등 9명을 상대로 흑색선전 혐의 5건과 관련해 수사에 착수했다.

경남지사 선거 막판 한 언론사는 박 후보 캠프에서 민주당 김경수 후보 관련 딥페이크 영상을 제작해 유포했다는 캠프 내부 직원의 폭로를 보도했다.

보도 이후 김 후보 캠프는 박 후보 캠프 관계자를 경남경찰청에 고발했고, 경남도선관위도 지난달 29일 박 후보 캠프 관계자 등 9명을 공직선거법 위반 혐의로 창원지검에 수사 의뢰했다.

박 후보 측은 이에 맞서 “해당 영상을 제작하라고 지시한 사실도 없고 공식 유튜브 채널에 게시한 사실도 없다”며 딥페이크 의혹을 제보한 A씨와 이를 보도한 언론사 기자 등을 검찰에 고발했다. 제보자 A씨는 지난 1일 기자회견을 열어 “딥페이크 영상을 만들라는 직접 지시는 없었다”고 밝혔다.