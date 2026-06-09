‘올림픽 영웅’ 황영조가 직접 뛴다···예천, 전국 마라톤 동호인 특강 모집

경북 예천군은 오는 27~28일 대한육상연맹 육상교육훈련센터에서 열리는 ‘마스터즈러너 스페셜 특강’ 참가자를 모집한다고 9일 밝혔다.

이번 특강에는 1992년 바르셀로나 올림픽 마라톤 금메달리스트이자 대한민국 육상 레전드인 황영조 감독이 메인 강사로 참여한다. 황 감독은 참가자들을 대상으로 체계적인 이론 교육부터 올바른 주법, 부상 방지, 컨디셔닝 등 마라톤 훈련 노하우를 직접 지도할 예정이다.

참가 신청은 오는 18일까지이며 전국 마라톤 동호인이라면 누구나 참여할 수 있다. 모집 인원은 선착순 70명이며 참가비는 10만원이다. 예천군 지역 참가자 50명은 별도 모집한다.

참가자 전원에게는 지난해 11월 문을 연 대한육상연맹 육상교육훈련센터 숙소(1인 1실)가 제공된다. 또 참가 기념 고기능성 티셔츠와 예천사랑상품권 1만원권, 1일 3식도 지원된다.

신청서는 예천군청 홈페이지 공지사항에서 내려받아 작성한 뒤 이메일로 제출하면 된다. 자세한 일정과 프로그램 내용도 홈페이지에서 확인할 수 있다.