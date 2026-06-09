AI를 활용한 발명은 어디까지 인정될까···‘AI시대 올바른 특허출원 안내서’ 발간

발명 분야에서도 인공지능(AI) 활용이 많아지고 있다. 그러나 AI를 활용한 발명으로 특허를 받으려면 주의해야할 것들이 있다. 우선 발명 과정에 AI를 활용하더라도 사람이 발명의 창작 과정에 실질적으로 기여한 사실이 확인되지 않으면 특허를 받을 수 없다. AI가 생성한 시험결과를 실제 시험결과처럼 속여 특허를 받으면 법적 책임이 뒤따를 수 있다는 점도 주의해야 한다.

지식재산처는 AI를 활용한 발명의 특허출원 과정에서 지켜야할 주의의무와 특허 요건 등을 담은 ‘AI시대 올바른 특허출원 안내서’를 발간했다고 9일 밝혔다. 안내서 발간은 보편화되고 있는 생성형 AI를 활용한 무분별한 특허출원을 방지하고, 법적 기준과 요건에 맞는 출원을 장려하기 위한 것이다.

안내서에 따르면 현행 특허법상 AI는 특허권자가 될 수 없다. 발명을 한 사람이나 그 승계인만 특허를 받을 수 있기 때문에 반드시 사람이 발명 과정에 실질적 기여를 해야 한다. AI에 일반적인 지시를 입력해 그 결과물을 가지고 출원하는 경우에는 특허를 받을 수 없다.

AI를 발명·특허에 활용할 경우 할루시네이션(환각) 현상에도 주의해야 한다. 실제 존재하지 않는 기술 내용과 허위 효과가 생성될 수 있기 때문에 특허의 진실성과 발명 실현 가능성에 대한 충실한 검증이 필요하다. 특히 AI를 활용한 의약품이나 첨단소재 등을 특허출원할 때는 후보물질이나 효능을 실험적으로 확인하지 않고 특허를 출원하면 실현 가능성 등의 문제로 특허가 거절될 수 있다.

AI 발명은 AI 자체에 대한 발명과 AI가 구성요소로 포함되는 발명, AI를 도구로 활용한 발명 등 크게 3가지 유형으로 구분된다. 그 유형에 따라 발명의 성립 요건, 선행기술에 비해 더 나은 효과를 나타내는 진보성 요건, 실시 가능성 등을 충실히 검토한 후 기재요건에 맞게 명세서를 작성해 특허를 출원해야 한다. 일례로 AI가 발명의 구성요소로 포함된 경우 구체적인 AI의 기술적 특징 없이 기존에 사람이 하던 업무를 AI로 대체한 것이라면 특허를 받을 수 없다.

AI시대 올바른 특허출원 안내서는 지식재산처 홈페이지 간행물 코너에서 확인할 수 있다. 정연우 지식재산처 차장은 “AI 활용 확산에 따라 출원인이 지켜야할 주의의무를 선제적으로 제시하기 위해 안내서를 발간했다”며 “AI를 활용한 특허 심사기준은 국제적인 제도의 조화도 중요한 만큼 국제적 논의를 주도하면서 AI시대에 부합하는 특허제도를 마련해 나가겠다”고 말했다.