이 대통령, 멕시코에 ‘월드컵 특사’ 이재정·김남희 의원 파견···한-멕시코전 응원

이재명 대통령이 2026 북중미 월드컵이 열리는 멕시코에 이재정·김남희 더불어민주당 의원을 대통령 특사로 파견한다.

강유정 청와대 수석대변인은 9일 서면브리핑을 내고 “우리 정부는 다가오는 북중미 월드컵을 계기로 멕시코에 이 의원과 김 의원을 이 대통령의 특사로 파견할 예정”이라고 밝혔다.

특사단은 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령을 예방해 멕시코가 세계 최초로 세 번째 월드컵을 개최하는 것을 축하하는 이 대통령의 메시지와 양국 관계 강화에 대한 의지를 담은 대통령 친서를 전달할 계획이다. 또 멕시코 의회 인사들을 만나 한국 정부의 국정 철학과 대외정책을 설명하고, 양국 간 협력 심화 방안을 논의할 예정이다.

특사단은 오는 18일 과달라하라에서 개최되는 한국-멕시코전에도 참석해 한국 대표팀을 응원하며 스포츠를 매개로 한 양국 국민 간 교류와 협력 분위기 심화에 기여할 예정이라고 강 수석대변인은 전했다. 특사단은 또 현지에서 운영 중인 임시 영사사무소를 방문해 월드컵 기간 중 멕시코를 찾는 한국 국민의 안전을 확보하도록 당부할 계획이다.

월드컵 등 국제 스포츠대회를 계기로 한 대통령 특사 파견은 이례적이다. 문재인 전 대통령은 2018년 러시아에 국빈 방문한 기간과 겹쳐 월드컵 경기를 직접 관람한 적이 있지만 특사단이 파견된 사례는 드물다. 이 대통령은 최근 열린 밀라노-코르티나 동계올림픽 때는 특사 파견 없이 국가대표 선수단을 청와대로 초청해 격려 오찬을 진행했다.

이번 북중미 월드컵은 사상 처음으로 3개국이 공동 개최하는 역대 최대 규모라는 점이 특사단 파견에 고려된 것으로 보인다. 첫 여성 대통령을 맞은 멕시코에 여성 의원으로 구성된 특사단을 파견한 점도 눈에 띈다. 한-멕시코 의원친선협회 이사인 김 의원은 지난해 11월 방한한 파울리나 루비오 페르난데스 멕시코 하원부의장과 만난 인연이 있다.