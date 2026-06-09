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이 대통령, 멕시코에 ‘월드컵 특사’ 이재정·김남희 의원 파견···한-멕시코전 응원

입력 2026.06.09 11:06

지난해 6월17일(현지시간) 캐나다 앨버타주 캐내내스키스 G7 정상회의장에서 열린 한·멕시코 정상회담에서 이재명 대통령과 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령이 악수하고 있다. 김창길 기자

지난해 6월17일(현지시간) 캐나다 앨버타주 캐내내스키스 G7 정상회의장에서 열린 한·멕시코 정상회담에서 이재명 대통령과 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령이 악수하고 있다. 김창길 기자

이재명 대통령이 2026 북중미 월드컵이 열리는 멕시코에 이재정·김남희 더불어민주당 의원을 대통령 특사로 파견한다.

강유정 청와대 수석대변인은 9일 서면브리핑을 내고 “우리 정부는 다가오는 북중미 월드컵을 계기로 멕시코에 이 의원과 김 의원을 이 대통령의 특사로 파견할 예정”이라고 밝혔다.

특사단은 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령을 예방해 멕시코가 세계 최초로 세 번째 월드컵을 개최하는 것을 축하하는 이 대통령의 메시지와 양국 관계 강화에 대한 의지를 담은 대통령 친서를 전달할 계획이다. 또 멕시코 의회 인사들을 만나 한국 정부의 국정 철학과 대외정책을 설명하고, 양국 간 협력 심화 방안을 논의할 예정이다.

특사단은 오는 18일 과달라하라에서 개최되는 한국-멕시코전에도 참석해 한국 대표팀을 응원하며 스포츠를 매개로 한 양국 국민 간 교류와 협력 분위기 심화에 기여할 예정이라고 강 수석대변인은 전했다. 특사단은 또 현지에서 운영 중인 임시 영사사무소를 방문해 월드컵 기간 중 멕시코를 찾는 한국 국민의 안전을 확보하도록 당부할 계획이다.

월드컵 등 국제 스포츠대회를 계기로 한 대통령 특사 파견은 이례적이다. 문재인 전 대통령은 2018년 러시아에 국빈 방문한 기간과 겹쳐 월드컵 경기를 직접 관람한 적이 있지만 특사단이 파견된 사례는 드물다. 이 대통령은 최근 열린 밀라노-코르티나 동계올림픽 때는 특사 파견 없이 국가대표 선수단을 청와대로 초청해 격려 오찬을 진행했다.

이번 북중미 월드컵은 사상 처음으로 3개국이 공동 개최하는 역대 최대 규모라는 점이 특사단 파견에 고려된 것으로 보인다. 첫 여성 대통령을 맞은 멕시코에 여성 의원으로 구성된 특사단을 파견한 점도 눈에 띈다. 한-멕시코 의원친선협회 이사인 김 의원은 지난해 11월 방한한 파울리나 루비오 페르난데스 멕시코 하원부의장과 만난 인연이 있다.

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