SNS 유인해 가출 청소년 ‘성착취’···20대 구속 기소

SNS로 가출 청소년을 유인해 성매수하고 반복적으로 성적 학대를 가한 20대가 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

광주지검 여성아동범죄조사부(부장검사 서혜선)는 가출 청소년 2명을 성매수하고 성적으로 학대한 혐의 등으로 A씨(25)를 구속기소 했다고 9일 밝혔다.

A씨는 2025년 2월과 7월 SNS를 통해 알게 된 가출 청소년 2명을 모텔로 데려가 성매수한 혐의를 받는다. 피해 청소년 1명에게는 오피스텔과 원룸을 얻어준 뒤 여러 차례 간음하며 지속적으로 성착취했다. 통화로 가학적인 성행위를 요구한 혐의도 추가 적용됐다.

경찰은 이 사건을 불구속 상태로 검찰에 넘겼다. 검찰은 피해자들의 사건을 병합한 뒤 기지국 위치 분석, 계좌내역 조회 등 보완수사를 벌였다.

검찰은 A씨가 피해자들의 경제적·심리적 취약성을 이용해 범행을 이어간 것으로 판단해 구속영장을 청구, 법원으로부터 발부받았다.

검찰 관계자는 “아동·청소년 성범죄에 대한 실체 진실을 규명하고 죄질에 부합하는 처벌이 이루어지도록 하겠다”고 말했다.

이어 “피해자 지원이 빈틈없이 이루어지도록 해 아동·청소년을 범죄의 위협으로부터 보호할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.