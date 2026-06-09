‘서울런’으로 챗GPT 유료 버전 공짜로 쓴다

서울시가 고등학생 이상 서울런 회원 1000명을 대상으로 챗GPT·클로드·제미나이 등 유료 생성형 인공지능(AI) 9종을 무료로 제공하는 ‘서울런 AI’를 운영한다고 9일 밝혔다.

서울런 AI는 취약계층을 위한 온라인 교육 플랫폼 서울런에 새롭게 구축한 서비스다. 유료 AI 모델 9종을 별도 가입이나 구독 없이 한 화면에서 이용할 수 있다. 챗GPT·퍼플렉시티·제미나이·클로드·라마·미스트랄·큐원·그록·업스테이지를 지원한다.

이용자는 작업 목적에 따라 AI를 골라 쓸 수 있다. 예를 들어 과제 요약·정리에는 챗GPT·클로드를, 검색과 인용에는 퍼플렉시티를 활용하는 식이다. 영어 단어장 만들기, 공식 원리 이해하기 등 학습에 유용한 프롬프트(명령문) 예시도 제공한다.

서울시는 AI 윤리 가이드 학습과 3개월 단위 AI 역량 진단도 함께 운영한다. 자기주도 학습력과 비판적 사고력, AI 활용능력을 높이기 위한 취지다. AI 윤리 가이드에는 개인정보 지키기, 정직하게 쓰기, 사실 확인하기, 치우침 살피기, 스스로 판단하기 등 5가지 핵심 원칙을 담았다. AI 채팅에서 이름·이메일 등 식별 정보를 자동으로 가리도록 조치하고 금칙어를 설정하는 등 개인정보 보호 장치도 마련했다.

참여자 모집은 이날부터 오는 26일까지 진행한다. 고등학생 이상 회원 1000명을 선착순으로 모집한 뒤 AI 윤리 가이드 학습과 AI 사전 역량 진단을 모두 마친 학생을 최종 선발한다. 운영 기간은 2026년 6월부터 2027년 2월까지다.

선정된 학생에게는 월 2만원 상당(1만 크레딧)의 이용권을 최대 9개월간 지원한다. 작업 종류마다 크레딧 사용량이 다르다. 일반 AI 대화는 약 1~10크레딧, 파일을 첨부한 대화는 약 40~50크레딧, 이미지 생성은 약 100~300크레딧 수준이다.

이용률이 저조하거나 부적절한 이용이 확인될 경우 이용을 제한하고, 빈자리는 추가 모집으로 충원할 방침이다.

정진우 서울시 평생교육국장은 “학생들이 비용 부담 없이 신뢰할 수 있는 환경에서 최신 생성형 AI를 학습에 적용하고 스스로 성장을 설계하도록 지원하겠다”고 말했다.