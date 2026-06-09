조국혁신당 “국민 경고 무겁게 받들어…이 대통령의 정치권 질타, 거대 양당 성찰해야”

조국혁신당이 6·3 지방선거 결과와 관련해 9일 “국민이 보내주신 매서운 채찍질과 경고를 무겁게 받든다”며 “주권자 앞에 더 낮은 자세로 철저히 성찰하겠다”고 밝혔다.

서왕진 혁신당 원내대표는 이날 국회에서 열린 의원총회에서 “선거가 끝난 바로 지금부터 민생회복을 위한 입법과 정책 과제에 당력을 집중하겠다”며 이같이 밝혔다.

서 원내대표는 전날 이재명 대통령의 취임 1주년 기자회견 발언을 인용하며 더불어민주당과 국민의힘도 비판했다.

서 원내대표는 이 대통령의 ‘선거는 하늘에 제사 지내는 것과 같다’ ‘제사가 끝나면 내가 이걸 가지고 어떻게 먹으면서 즐겁게 놀아볼까 생각하면 되겠느냐’는 발언을 두고 “(이 대통령이) 정치권의 오만을 매섭게 질타했다”며 “혁신당을 포함해 이번 선거에 임한 정당들이 새겨야 할 지적”이라고 말했다. 그는 “특히 선거전부터 시작한 당내 권력투쟁을 선거 이후에 더욱 본격화하고 있는 거대 양당이 진지하게 성찰해야 할 대목”이라고 말했다.

서 원내대표는 “선거가 끝나기 무섭게 민생은 안중에도 없이 당권 계산기만 두드려서는 결코 국민의 삶을 바꿀 수 없다”고 말했다. 그는 “혁신당은 가장 낮은 곳에서 다시 뛰겠다”며 “부족함을 성찰하고 더 단련하겠다”고 말했다.